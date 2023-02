“No me aguanté”: Tita Ureta sorprende tras bañarse en el mar con vestido de La Gala de Viña 2023

Sin duda, Tita Ureta fue una de las ganadoras de la “Noche Cero”, la nueva Gala del Festival de Viña del Mar, alfombra roja que dio inicio a la versión 2023 del certamen.

La pasada noche del viernes 17 de febrero, la periodista sorprendió con un espectacular vestido confeccionado 100% con redes de pesca que ella misma rescató del mar.

La prenda creada por la diseñadora nacional Lupe Gajardo, calzaba perfectamente con el tema de La Gala de Viña 2023: la sustentabilidad.

“Las gracias al mar”

A varios días de su paso por la alfombra roja, y este martes, Tita Ureta volvió a sorprender y compartió una video de ella en el mar, vistiendo el comentado vestido.

“No me aguanté, tenía que darle las gracias al mar por todo lo que me ha dado estos días. Estoy feliz. Quiero devolverle la mano al agua”, expuso la comunicadora en su cuenta de Instagram.

“Hoy estaremos limpiando la Playa Las Torpederas a las 15 hrs en Valparaíso, mientras más manos, mejor. Nos vemos para conocernos”, agregó la periodista.