“Siento que pudimos dar un buen espectáculo”: Pailita habló sobre su ausencia en Viña 2023

Ha estado dos jornadas dándolo todo desde el palco. Pailita ha asistido como público al Festival de Viña.

Sin embargo, hay muchos que siguen pidiendo que se suba a la Quinta Vergara, y lamentando su “no ida”, sobre todo en momentos como el del domingo, cuando Paloma Mami cantó el remix de Ultra Solo con él y Polimá como asistentes.

“No se dio”, dijo a ADN sobre la opción de cantar como invitado de la intérprete de Síntomas de Soltera, manifestando que “le salió bonito el show igual, le salió hermoso”.

Respecto a la posibilidad de sí aparecer con Polimá la noche del jueves, el magallánico señaló que todo dependía de su garganta, ya que “estoy enfermito, depende de que se me pase. Ojalá que sí”.

Pailita y su ausencia en Viña 2023

Sobre el hecho de no estar dentro del cartel del certamen veraniego, pese a ser lejos uno de los artistas más exitosos del momento, el cantante reveló su verdad.

Y dijo que “para qué te voy a mentir. Cuando la gente me empezó a pedir me había motivado, y ahí me dio un poco de pena”.

“Siento que pudimos haber dado un buen espectáculo. Pero son procesos, las cosas se van a dar con el tiempo, y en algún momento se va a dar”, complementó.

Pese a esto, el intérprete de Parcera reveló que continuará asistiendo a la Quinta. “No tengo nada que hacer en el depa, así que vengo para acá a pasarlo bien. Nunca había venido al Festival”, indicó.

“Siento que esto igual me sirve, veo a los artistas, veo cómo se mueven, su puesta en escena, y ahí uno aprende cosas de ellos”, agregó.

De esta forma, Pailita prometió seguir siendo parte de la fiesta de Viña 2023 aunque sea como público. ¿Se subirá o no a cantar como invitado sorpresa?