Quién es Rusherking, el pololo de China Suárez que cantó con Emilia Mernes en Viña 2023

Emilia ya había anticipado que no estaría sola en su show, y su invitado especial fue Rusherking. El rapero de 22 años y compatriota de la argentina la acompañó para presentar su hit De enero a diciembre.

Después de ganar la Gaviota de Plata, la ex Rombai subió al trapero al escenario para interpretar el hit que recibió la certificación de disco de platino tanto en Argentina como en Uruguay.

Rusherking comenzó a interesarse por el rap y el reggaeton a los 10 años, y a los 15 ya participaba de batallas de freestyle en las plazas de su ciudad natal, Santiago del Estero.

A los 16 publicó su primera canción en YouTube, y con el tiempo llegó a trabajar con los productores más grandes de Argentina.

Su relación con China Suárez

Rusherking confirmó su relación con la actriz María Eugenia Suárez en mayo de 2022, después de varios rumores. Sin embargo, su relación no fue vista con muy buenos ojos por su diferencia de edad y el hecho de que Suárez tuviese hijos de relaciones previas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa)

China Suárez, de 30 años, empezó a salir con el rapero después de su separación de Benjamín Vicuña en agosto de 2021.

Los tórtolos no son tímidos al momento de mostrar su amor en redes sociales. “No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busqué tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mi. Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás”, publicó la China este 14 de febrero.