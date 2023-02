Pailita no descarta subirse al escenario de Viña 2023: “Todo depende”

Durante la jornada de este lunes, se llevó a cabo la segunda jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, instancia que contó con la participación de Tini, el comediante Diego Urrutia y Emilia Mernes, jóvenes que dieron lo mejor de sí, ante un público lleno de caras conocidas, tales como Pailita.

Y es que el cantante Urbano llegó a la ciudad a apoyar a la chilena Paloma Mami, quien se presentó el domingo 19, encendiendo los rumores de una posible colaboración juntos sobre el escenario, lo que finalmente no sucedió.

“Le salió bonito el show, le salió hermoso” consignó sobre la presentación de la chilena-estadounidense.

¿Cantará ante la Quinta Vergara?

Sin embargo, la ilusión sigue intacta, pues al ser consultado por un posible apoyo a Polimá Westcoast, quien se presenta el jueves 23, el cantante no lo negó del todo, como si ocurrió con la intérprete de fingías (2019).

“No sé, no se si están notando mi voz, estoy pa’ la corneta,estoy enfermito, todo depende de que se me pase, ojalá sí“, consignó el artista, quien de todas formas se mostró triste por no ser parte de la parrilla del certamen.

“Para qué te voy a mentir. Me da pena porque siento que podríamos haber dado un buen espectáculo, pero son procesos, las cosas se dan con el tiempo” agregó.

En tanto, el intérprete destacó la participación de Diego Urrutia, tiktoker que fue invitado poco tiempo antes del inicio del certamen.

“Buenísimo, una ficha. Lo conocí ayer, una persona humilde, aparte viene del sur”, dijo sobre Urrutia, destacando que esta vez, fue su primera vez en un festival de tal magnitud.