“Hay que pasarlo bien”: Eduardo Fuentes habla de lo mucho que ha disfrutado ser jurado en Viña 2023

Unos de los que han disfrutado al máximo el Festival de Viña del Mar 2023 han sido los integrantes del jurado. Por sobre todo, a los hombres se les ha visto bailar e interactuar con los artistas durante cada presentación. Y uno que solo era felicidad tras la segunda noche del certamen fue Eduardo Fuentes.

“Muy buena. De hecho, todavía no nos íbamos. Estábamos ahí en el camarín del jurado celebrando esta noche. Contentos por Emi, que hizo una gran presentación, es parte del jurado y como que uno se pone la camiseta. Lo mismo con Los Jaivas y con Nicki Nicole que va a cerrar el Festival”, dijo Fuentes esta segunda jornada.

“Y, además, felices de haber escuchado todas las canciones que están en competencia. Tenemos el panorama más o menos armado“, añadió después.

Más adelante, el conductor de TVN se refirió a lo unidos que se les ha visto en el jurado. “Sí, me preocupa eso. Me preocupa porque tenemos elementos muy disruptivos dentro dé. O sea, imagínense que Daniel Fuenzalida y yo somos los serios. Entonces, ya no habla bien de nosotros. Habla muy mal”, afirmó.

“Es una fiesta, el Festival. No me quiero poner latero, pero el origen etimológico de fiesta es festival, así que hay que pasarlo bien, hay que disfrutarlo (…) Es nuestro carnaval, así que felices“, complementó enseguida.

Se deshizo en elogios hacia Diego Urrutia

Tras ello, Fuentes habló de la aplaudida rutina de Diego Urrutia, quien se ganó las dos Gaviotas. “Muy buena. Confieso que nunca había visto una rutina completa de él. Cuando supe que venía empecé a googlear, a ver unas cosas que subía“, contó.

“¿Y sabes qué me sorprendió? Encontré que el hueón entró muy parado, como que este hueón no tiene nervios, qué le pasa. Relajado, instalado. Perfecto, así tranquilo“, adicionó.

Finalmente, acerca del humorista, Eduardo Fuentes señaló que “no recurrió a ningún truquito, nada. Con todo pa’ arriba y la hizo súper bien. Se ganó, al igual que ayer, que pidieron ganarse la segunda gaviota… Se la súper ganó. Yo felicito eso. Porque el coraje para pararse a hacer humor en la Quinta Vergara es único”.