“Ha llegado el tiempo de la música urbana”: Rels B habla a horas de su presentación en Viña 2023

En la noche de este martes 21 de febrero, se presentará una de las grandes sorpresas de esta edición del año 2023 del Festival de Viña del Mar. El rapero español Rels B tendrá su oportunidad de brillar y ganarse al público, a miles de kilómetros de distancia de su país natal.

En conversación con ADN, el cantante del género urbano contó cómo fue su reacción tras ser invitado a Viña 2023. “Me puse muy, muy nervioso. Y empecé, ‘hay que remodelar esto, hay que cambiar esto’ (…) Pero bueno, lo tenemos“, confesó.

Tras ello, el rapero español se refirió a lo que sabía del certamen viñamarino antes de ser invitado. “Conocía varios shows que había visto. Había visto el show de Don Omar, por ejemplo. Estuvo Yatra también hace unos años. Había visto unos cuantos shows“, afirmó.

“Pero no sabía la magnitud tan grande que tiene esto. Es una sorpresa, pero también es un reto y lo vamos a hacer bien“, añadió después.

“No podemos decepcionar”

Más adelante, Rels B explicó cómo se ha preparado en tan poco tiempo, luego de que fuera uno de los últimos artistas en ser invitado. “En principio, va a ser el mismo que llevamos en la gira, porque como estábamos de gira no teníamos tiempo de remodelar mucho las cosas“, señaló.

“Pero, dada la oportunidad y sabiendo que va a haber mucha gente, no podemos decepcionar. Así que, hay cosas nuevas por aquí y cositas“, complementó enseguida.

Posteriormente, comentó acerca de los lugares que ha recorrido en su estadía en Chile. “Hemos estado en Santiago, que me encanta. Estoy enamorado de Santiago. Y acabamos de llegar a Viña. Así que no hemos podido ver mucho. Solo he visto el mar un poquito y he dicho, ‘uy qué bonito’, pero ya está. Luego lo veré un rato“, aseguró.

Y sobre su paso por Santiago, expuso que no recorrió de día mucho, pero que “de noche… (ríe) Un par de clubes. Tengo buenos amigos por aquí“.

“Estoy trabajando con productores de Chile”

Tiempo después, el artista español se refirió al auge del género urbano en Chile. “Está saliendo mucha música. Está llegando mucha música a España ahora, por sobre todo reggaetón chileno, mucho. Y la están rompiendo en el reggaetón. Paloma ya lleva un tiempo más en el mercado, es una crack“, sostuvo.

“También estoy trabajando con productores de Chile. Estoy trabajando con Taiko, que le mando un besito desde aquí. Eres el mejor. Y bueno, si se dan las colaboraciones, más allá, estoy dispuesto a trabajar. Y para eso, hay que seguir”, adicionó.

Finalmente, Rels B reflexionó sobre la cantidad de artistas del género urbano en esta edición del Festival de Viña. “Me parece una muy buena oportunidad para enseñar lo que tenemos y lo que hacemos. Y enseñárselo al mundo, y creo que todos son etapas en el mercado musical. Todo tiene su tiempo”, declaró.

“Y que ha llegado el tiempo de la música urbana y agradecemos mucho que nos den esta luz, porque lo vamos a hacer muy bien“, agregó finalmente.