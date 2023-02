“Yo sé que usted está en pareja, pero…”: las bromas de Pamela Leiva a José Luis Repenning durante su presentación en Viña 2023

Tras el debut del primer show del Festival de Viña 2023, encabezado por Karol G, llegó el turno de la comediante Pamela Leiva quien obtuvo el respaldo del público.

La humorista sostuvo su presentación con chistes rápidos y centrados en anécdotas familiares y la pandemia. Además, dirigió una seguidilla de bromas al periodista José Luis Reppening, quien es parte de los asistentes.

“Yo sé que ustedes no me estaban aplaudiendo, pero me empezó a aplaudir José Luis Repenning y Eduardo Fuentes, par de guachitos ricos”, bromeó refiriéndose al animador de Canal 13 y al presentador de televisión Eduardo Fuentes.

Además, la ex chica reality hizo una referencia a una supuesta relación del periodista con Priscilla Vargas, “Perdone, con mucho respeto, yo sé que usted está emparejado, pero con mucho respeto”, agregó.

En respuesta, el “monstruo” de Viña 2023 comenzó inmediatamente a gritar que la comediante y José Luis Repenning se dieran un beso, pero Leiva recalcó que no quería tener problemas. “Él tiene polola, y las Bichotas no nos metemos en relaciones ajenas”, aclaró.