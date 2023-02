“Todo es verdad”: Pamela Leiva se sincera sobre su rutina tras su exitoso debut en la Quinta Vergara

Durante la primera noche del Festival de Viña del Mar, Pamela Leiva causó furor con su cómica rutina, historias de las cuales habló en la conferencia de prensa tras bajarse de la Quinta Vergara.

Y es que sus chistes deslumbraron en el escenario viñamarino, con una rutina cargada de historias basadas en experiencias personales, lo que propició un ambiente cercano y ameno.

Pamela Leiva y sus apreciaciones tras su éxito sobre la Quinta Vergara

Tras preguntarle sobre las historias relatadas, Pamela Leiva comenzó aseverando que “todo es real, muy real. Más real de lo que uno quisiera muchas veces”.

“Sí fui nana puertas adentro, sí me negaron trabajo cuando fui a pedir trabajo con curriculum con una foto y era obesa mórbida (….) Por eso es tan importante que hoy en Chile existan guías clínicas para el tratamiento de la obesidad en pacientes, porque el tratar a un paciente obeso no es tratar a cualquier persona”, fue parte de lo que explicó sobre su rutina.

Bajo este contexto, añadió que “todo lo que conté es parte de mi historia de vida, hay cosas que uno puede exagerar por la rutina y en busca de un buen remate, pero la base es toda verdadera”.

Revisa la conferencia de Pamela Leiva a continuación: