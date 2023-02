“Me encantó la recepción que nos dio el público”: Martín Cárcamo habla tras la primera noche de Viña 2023

Este domingo 19 de febrero se vivió la primera noche del Festival de Viña del Mar. Una en la que las dos artistas, Karol G y Paloma Mami, y la humorista Pamela Leiva, lograron ganarse el favor del monstruo. Fue una jornada llena de felicidad y éxito para quienes estuvieron arriba del escenario, y eso incluye a los animadores.

Martín Cárcamo, por ejemplo, no pudo ocultar su alegría tras la primera noche. “Noche soñada, la verdad. Creo que el Festival partió de una forma muy potente. Una abertura que llamó mucha la atención, porque era muy fuerte, que era con grandes temas, pero además con un despliegue de bailarinas, de bailarines, increíble”, dijo a ADN.

“Me encantó la recepción que nos dio el público. Nos sentimos muy acompañados. Y la verdad es que bueno, después corrió de forma muy natural también“, añadió enseguida.

Tras ello, el “rubio natural” se refirió al shot de tequila que les brindó Karol G. “Nunca pensé que íbamos a tomar copete en el escenario. A mí no me pegó tanto, pero la María Luisa no toma. Le puso a un tequilazo, imagínate“, comentó.

Su evaluación de cada presentación

Más adelante, Cárcamo analizó las presentaciones de los artistas y partió con Karol G. “Tuvo buenos momentos (…) Cuando subió la niñita, que fue espectacular, y le da la Gaviota (…) Muy cercana, encantadora. Además de que fue un show internacional, impresionante“, afirmó.

Posteriormente, el rostro de Canal 13 evaluó el show de Pamela Leiva, quien tuvo su debut en un show televisado en la Quinta Vergara. “Después la Pamela llega, y yo creo que hizo reír a la Quinta de principio a fin. Delirante el show, yo lo encontré delirante“, aseguró.

Por último, el conductor de De tú a tú, analizó a la última artista en realizar su show. “Y terminamos con Paloma Mami con una puesta en escena de otro nivel. Ella además se esmeró mucho, o sea con bailarines, con escenografía espectacular, con sus músicos… Y yo creo que esto era también para ella un sueño cumplido“, sostuvo.

Finalmente, Martín Cárcamo señaló que “es una noche redonda. Estamos muy contentos. Partió el Festival y partió con todo“.