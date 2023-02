Mario Mezza, el peluquero de la Gala, habla sobre el éxito de su spot publicitario

Una de las figuras más destacadas de la Noche Cero del Festival de Viña 2023 no pasó por la alfombra roja, sino que protagonizó un spot publicitario que se presentó durante la Gala.

Se trata de Mario Mezza, “el peluquero de Chile”, que sacó aplausos y varios memes por su colorido y creativo comercial. Algunos usuarios incluso dijeron que estaba a la altura de presentarse en el Super Bowl.

Aguante don Mario Mezza, dejándole la vara alta a los comerciales del Super Bowl! pic.twitter.com/NL8NOLKx9W — rafa lafuente zaror (@rafalafuente) February 18, 2023

El spot en cuestión fue hecho para promocionar su instituto, la Escuela de peluqueros y estilistas de Chile Mario Mezza.

“Fui tendencia, más de 500 memes, trending topic. El objetivo del comercial era hablar de la magia del color y llamó la atención de la gente.

Igual quedé sorprendido, jamás pensé que daría tanto que hablar. Vi un meme de Mario Mezza a lo Power Rangers, jajaja”, declaró el peluquero a Las Últimas Noticias.

Décadas de trayectoria

Mezza siempre ha estado cerca de la farándula, y es que trabajó en varios programas de televisión como el Festival de la una, Jappening con Ja, Mucho gusto y Pollo en Conserva, entre otros.

Pero no está acostumbrado a que las cámaras apunten en su dirección. “Cuando voy al hotel hay gente que está esperando. No falta el que me conoce y el que empieza a gritar ¡Mario Mezza, Mario Mezza, una foto, una foto! No me acomoda mucho porque no tengo el espíritu de la fama y el ego de repente te traiciona”, confiesa.

“La gente me dice que aproveche porque soy el hombre del momento. Me dicen que todo el mundo está hablando de mí porque me han entrevistado. Pero es muy vanidoso decir que yo soy famoso porque no es fama, es un trabajo. Cuando me dicen Mario Mezza, el peluquero, ahí me siento cómodo”.