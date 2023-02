“Ella es perseverante y lo logró”: mamá de Matilda relata cómo su hija llegó a conocer a Karol G en el escenario de Viña 2023

Si bien Karol G triunfó en el Festival de Viña del Mar 2023, una pequeña niña, Matilda, se robó los focos del primer paso de la colombiana por la Quinta Vergara.

El show de la artista urbana estuvo marcado por su gran repertorio de hits reguetoneros y de amor, además de la participación sorpresa de dos cantantes chilenos: Myriam Hernández y Cris MJ.

“Mini Bichota”

Pero ya bien avanzado el show de Karol G en Viña 2023, luego que el “monstruo” le entregara su segunda gaviota —correspondiente a la de oro—, la intérprete de Provenza subió al escenario a Matilda, quien estaba de público con un particular cartel.

“Esta mini Bichota quiere bailar contigo”, se leía en la pancarta de la niña, quien una vez junto a su ídola en el escenario, comenzó a bailar, dejando sorprendidos a todos los presentes en la Quinta Vergara, y a la misma cantante.

Tras demostrar sus dotes artísticos, Karol G le hizo un especial regalo a Matilda. “Se ganó la gaviota de oro”, expresó la artista, para luego regalarle el trofeo a la niña.

“Voy a dejar que te lleves y yo después me las arreglo para que me den otra, porque se la ganó”, agregó la colombiana.

“Lo logró a último minuto”

Tras su sorpresiva participación en Viña 2023, ADN conversó con Scarlett, madre de Matilda, quien explicó cómo su hija llegó a pisar la Quinta Vergara junto a la “Bichota”.

“Ella desde que pidió de regalo de Navidad venir al concierto, en todo momento, ella dijo ‘quiero bailar con ella y quiero estar con ella’, incluso pidió que si le podíamos hacer un letrero que dijera ‘esta mini Bichota quiere bailar contigo'”, relató la madre de la talentosa niña.

“Después de todos esos meses, al papá le dije quiero mi letrero, se acordaba que eso tenía que decir el cartel. Lo veíamos un poco difícil, pero ella es perseverante y lo logró a último minuto, pero lo logró”, agregó Scarlett.

En esa línea, la madre de Matilda comentó cómo fue que el actor Gonzalo Valenzuela, jurado del certamen viñamarino, permitió que la pequeña llegará al escenario del festival.

“Nosotros estábamos como a dos, tres filas del jurado, y yo soy pequeña igual y ahí le hicimos señas, unos niños la pasaron para que quedara un poco más adelante y ahí es cuando Gonzalo la vio y dijo que la iba a ayudar, incluso la iba a levantar, pero la Mati no quiso”, relató.

Talento para la danza

Consultada por su talento para la danza, fue la misma Matilde quien reveló que es algo heraldo de su madre. “Mi mamá tiene una academia y yo voy con ella”, comentó.

“Ella baila en una academia de que estaba en la guatita, yo hago clases, así que baila de pequeña y le gusta mucho“, complementó Scarlett.

Respecto a la gaviota de oro, la madre de Matilda expuso: “Me la llevo, nadie me la quitó, aquí está, ella se la lleva. Yo le decía (a Matilda) que no la recibiera, porque no entendía cómo nos iban a dar una gaviota de la nada, pero ella se la ganó, es mérito de ella”.

Finalmente, Scarlett aclaró que pese a que Karol G quería compartir con ellas en el camarín tras su show en Viña 2023, la ganas de ir al baño de Matilda no lo permitieron. “No logramos conocerla más allá”, cerró la madre de la niña.