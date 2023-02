¿Se la llevó de verdad?: esto fue lo que pasó con la gaviota de oro que Karol G le entregó a la pequeña Matilda

Con tan solo cinco años, la pequeña Matilda se ganó todas las miradas en la primera noche del Festival de Viña 2023, todo esto después de que Karol G le entregara la gaviota de oro que recién había obtenido gracias a su despampanante show, y a la ovación por parte de la Quinta Vergara.

La niña, obtuvo el galardón tras subirse al escenario gracias a un cartel que decía: “Esta mini bichota, quiere bailar contigo”, y también, gracias a la ayuda del mismísimo Gonzalo Valenzuela, quien hasta se ofreció a tomarla en brazos para que Karol G pudiese verla desde el escenario, según consignó la madre de la pequeña en exclusiva para ADN.

“Nosotros estábamos como a dos, tres filas del jurado, y yo soy pequeña igual y ahí le hicimos señas, unos niños la pasaron para que quedara un poco más adelante y ahí es cuando Gonzalo la vio y dijo que la iba a ayudar, incluso la iba a levantar, pero la Mati no quiso”, indicó.

¿Y qué pasó con la gaviota?

Respecto a la gaviota de oro, la madre de Matilda expuso a ADN que “Me la llevo, nadie me la quitó, aquí está, ella se la lleva. Yo le decía (a Matilda) que no la recibiera, porque no entendía cómo nos iban a dar una gaviota de la nada, pero ella se la ganó, es mérito de ella”.

Cabe destacar que la artista arrasó con todos los premios, llevándose además todos los aplausos y elogios en la jornada inaugural de la edición número 62 del Festival de Viña del Mar.