Belén Mora sobre su debut en Viña 2023: “Uno tiene que tenerle mucho respeto a los escenarios”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con la comediante Belén Mora, quien se presentará este martes 21 de febrero en el Festival de Viña de Mar, junto a Alejandro Fernández y Los Jaivas.

La actriz adelantó cómo será el material que presentará sobre la Quinta Vergara y aseguró que “es una rutina que vengo preparando hace muchos años, casi 4 años, desde que me bajé del Festival del Huaso de Olmué”.

“Me habían invitado al Festival de Viña anteriormente, pero no me sentía preparada. Creo que para un festival con este nivel de exposición mediática, hay que venir con una sandía más que calada, probada y fotografiada”, confesó.

En línea con lo anterior, “Belenaza” añadió que “este año, cuando me llegó la invitación nuevamente, la acepté porque ahora me siento segura con mi material… lo he probado en distintos tipos de público, de Arica a Punta Arenas e incluso, Isla de Pascua”.

Una rutina probada en distintos escenarios

De acuerdo a la comediante, su material fue probado en distintos tipos de públicos. “No solo en bares de comedia”, dijo ella a modo de ejemplo.

“Estuve en eventos de empresas, donde solo había hombres. Mi rutina es bien biográfica, pero también habló mucho a la mujer en todas sus etapas… y la probé frente a hombres, y se rieron igual”, aseguró.

De la mano con lo planteado, Mora explicó que “uno tiene que tenerle mucho respeto a los escenarios”. “Siento que la preparación, no solo en cuanto a texto, sino que emocional para enfrentarse al nivel de exposición mediática, implica una madurez profesional, personal y emocional”, reflexionó.

La admiración de “Belenaza” a Diego Urrutia

Por otra parte, la comediante que tuvo un exitoso paso por Morandé con Compañía, opinó respecto al último humorista confirmado para el Festival de Viña 2023.

“Me saco el sombrero por Diego Urrutia. Me empeloto, le bailo, le hago un queque y le cargo la Bip. A mí me llaman cinco días antes y les cobro en UF, por lo bajo… porque de verdad es de valientes”, expresó.

“Me encanta que se esté entendiendo que hay distintos tipos de humor. El stand up no es mejor que lo que hacía el Indio y El Flaco, es distinto. Pero el humor pasa por etapas y quizás ahora viene la etapa de los instagramers, tiktokers y youtubers”, agregó.