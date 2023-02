Pamela Leiva y su debut en Viña 2023: “Siento que va a ser una noche histórica”

La comediante Pamela Leiva reveló sus apreciaciones previo a pisar el escenario de la Quinta Vergara, bajo el margen de su debut en el Festival de Viña 2023, jornada que será liderada por la exclusiva presencia femenina.

“De verdad ni mis mejores sueños, nunca imaginé que iba a tener el placer y el honor de compartir el escenario con dos grandes artistas como Paloma Mami y Karol G“, indicó Leiva, que presentará su rutina el hoy, domingo 19, tras el show de la colombiana.

“Confío en que va a recepcionar bien mi trabajo”, consignó sobre el posible recibimiento de los seguidores de la intéprete de Bichota, destacando además que ha recibido la contención de otros comediantes, tales como Sergio Freire.

La también ex chica reality, agregó que “esta no fue la noche que me tocó, es la noche que yo pedí estar. Cuando supe que venía Karol G, sentí en lo profundo de mi corazón que esa era la noche en que debía estar“.

Leiva indicó que, su “expectativa es difrutarlo”, todo esto pese a cómo funcione la rutina.

“Siento que va a ser una noche histórica. No tengo memoria de que haya existido en el Festival de Viña tanta presencia femenina como sucederá el domingo” agregó Pamela Leiva.