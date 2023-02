“Me mando un mensajito”: la reacción de Cecilia Bolocco por el vestido que usó Kika Silva en la Gala de Viña

La gala del Festival de Viña 2023 dejó a varios sorprendidos por las propuestas de los invitados. Uno de los atuendos que hasta hoy da que hablar, fue el outfit que utilizó la modelo Kika Silva, quien sorprendió al desfilar el mismo vestido de transparencia que había lucido Cecilia Bolocco en 2007.

Respondiendo a la temática pro sustentabilidad del evento, la modelo justificó su elección por el diseño de Rubén Campos con la importancia de reutilizar las prendas.

“Es un honor (…) es la mejor forma de retomar las galas y recordar que vuelva el Festival de Viña”, dijo Silva en la instancia.

Cecilia Bolocco y la reutilización de su icónico look

Más tarde, tras el evento, la modelo abordó la reutilización del vestido en el programa que analizó la “Noche Cero”, con Tonka Tomicic.

Ahí, Kika Silva reveló que Cecilia Bolocco se había contactado con ella para agradecerle el homenaje.

“Me mandó un mensajito, Cecilia no está en Chile, me dijo que lo tuvo que ver por internet. Me dijo: ‘Muchas gracias por tu mensaje, lo disfruté, lo vimos por internet, te mando un beso gigante'”, aseguro la modelo.