“Es como un circo romano”: exanimadoras del Festival de Viña cuentan sus experiencias en la Quinta Vergara

A solo horas para que dé comienzo el Festival de Viña del Mar 2023, cinco históricas exanimadoras del certamen internacional comentaron sus experiencias sobre la Quinta Vergara.

María Olga Fernández, Paulina Nin de Cardona, Tonka Tomicic, Soledad Onetto, y Carolina de Moras se reunieron este domingo en el programa festivalero realizado por TVN y Canal 13 —encargados de la transmisión televisiva—, Échale la culpa a Viña.

“Lo decreté y lo logré”

En la instancia, María Olga Fernández, que tuvo la responsabilidad de conducir el Festival de Viña del Mar en tres ocasiones, desde 1980 a 1982, junto a Antonio Vodanovic, comentó que ser parte del certamen siempre fue un sueño para ella.

“Me visualizaba en Viña del Mar. Lo decreté y lo logré”, dijo la exconductora, para luego indicar que su pasó en la Quinta Vergara “fue impresionante”.

“Cuando sales en la noche, es como el circo romano, gracias a Dios fui recibida con cariño y me tocó hacer tres buenos años”, comentó María Olga Fernández.

En tanto, Paulina Nin de Cardona recordó que animar el Festival de Viña —los años 1983, 1985, 1991 y 1992— significó ponerse firme en sus metas profesionales.

“Yo tenía 22 años y dije que sí, pero si no me tocaban prensa”, expuso el rostro televisivo, quien en el momento se dedicaba a leer noticias.

“Una experiencia inolvidable”

Quien también dio un paso de prensa al certamen viñamarino fue Soledad Onetto, periodista que condujo el evento el 2009 y 2010 junto a Felipe Camiroaga.

“Fue una experiencia inolvidable, de las experiencias profesionales más lindas de mi vida. Es un trabajo muy potente, muy exigente, pero es un sueño. Sin ninguna duda es uno de los hitos más grandes de mi carrera profesional”, indicó la comunicadora.

Finalmente, Carolina de Moras, animadora del Festival de Viña del Mar entre el 2014 y el 2018, afirmó que volvería a la Quinta Vergara, pero esta vez, con una visión diferente.

“Es bien vertiginosa la situación, pero la verdad es una gran experiencia, yo la pasé bien los cinco años, y encantadísima de volver hoy. Si me llaman hoy, digo ya y no me preocuparía tanto de que ponerme”, cerró la animadora.