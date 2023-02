“Como que querían que nos cayéramos”: iCata desclasifica su complicado paso por la “Noche Cero” de Viña 2023

Catalina Salazar, o más conocida como iCata, fue una influencer que se hizo presente en la Gala del Festival de Viña del Mar 2023. La periodista temucana modeló un vestido verde hecho con plástico reciclado y también lució varias joyas antiguas y otras hechas de plata reutilizada.

El día después de la ceremonia, a través de sus stories en Instagram, iCata contó cómo fue. “Yo estuve solo en el ‘salón VIP’ supuestamente, antes de salir a la gala y solo había como unos canapés. Y una copita de espumante, creo que se llama, pero yo no tomo alcohol, entonces, no sé. Es todo lo que había. Y no comí nada“, dijo sobre la comida.

Más adelante, se le preguntó acerca de la fiesta tras la Gala y si se llevó bien con gente allá. “No fui a la fiesta, porque no voy a las fiestas en general. Soy muy aburrida para eso (…) Y con respecto a la gente buena onda, en verdad yo era invisible para todos. Hay que ser honesta, era muy invisible para las otras personas“, afirmó.

“Hablé con el Pancho Saavedra un ratito, me preguntó sobre Tokio. Y creo que fue con la persona que hablé como famosa que había atrás. Para las otras personas como que yo no existía”, complementó después.

“Son fashionistas”

Más adelante, la periodista temucana señaló que “por ir a la Gala no te pagan. Por eso supuestamente mucha gente no fue. Porque es como una inversión muy grande de dinero ir. Y a mí me invitaron de sobra. O sea, yo obviamente no soy una famosa que van a invitar a la Gala porque sea importante”.

“Me invitaron porque sobraron puestos, se cayó gente, según yo. Y fue para rellenar. Por eso me invitaron dos semanas antes y no me invitaron como la otra gente que se preparó durante meses, que van siempre a galas. Son fashionistas po. Así que en realidad fue una invitación y fui de relleno“, añadió después.

Su estancia en la carpa VIP

Tras ello, iCata se refirió a la carpa VIP. “Al principio llegábamos a las 20:30 y al final nos aceptaron más tarde, porque era por horario para que no quedara la grande en la carpa VIP. ¿Pero saben qué? La carpa VIP estaba llena de gente, que era como las quads de belleza. Como los que arreglan a la gente que va a la Gala“, contó.

Luego, agregó: “O sea, como que veías a una famosa rodeada como de un estilista, de un peluquero, de una maquilladora, el gurú… No sé. Había un montón de gente que era como acompañante. La única persona que vi sola, fui yo. La única mensa que ni siquiera fue con nadie“.

“Pero todas las otras personas iban con su equipo de trabajo. Y eso me llamó la atención, la verdad. Yo pensé en mi cabeza imbécil, que esta Gala iba a ser más como de chill. ‘Ah, sí, con mi cable’, no sería tanta inversión. Pero no, el glamour… Bueno, cosas que no sabía y aprendí ahora“, adicionó.

Su experiencia en la pasarela

Posteriormente, la influencer comentó la alfombra roja. “Entretenida la pasarela, como modelar. Obviamente, lo que encontré penca (…) fue que yo siento que como que querían que nos cayéramos. Literalmente sentí eso. Porque el piso estaba como mojado y era como un pasto, entonces como que te hundías”, manifestó.

“Y todos tenían miedo atrás. Hasta Pancho Saavedra me dijo que tenía miedo de caerse. Entonces cómo que no entendí por qué no ponen a alguien que te ayude a bajar la escalera. Le ahorras mucho estrés a las personas”, sumó.

Finalmente, acerca de la pasarela, expresó que “yo sentía que estaban esperando que se caiga alguien para que sea noticia. Eso sentí yo en mi mente. No les costaba nada poner un cabro ahí que te ayudara a bajar. Entonces esa parte me complicó. Estaba asustada, y eso que yo fui con zapatos bajitos“.