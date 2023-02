Solo con ropa interior: Vesta Lugg lleva la “sustentabilidad” al extremo

La cantante e influencer, Vesta Lugg, se tomó en serio el encontrar un traje sustentable. Tan así que se paseó por la alfombra roja de Viña 2023 tan solo con ropa interior.

“La idea se me ocurrió con mis mejores amigas en la cocina, donde surgen las mejores ideas, en un espacio femenino seguro“, señaló Vesta, al mostrar su atuendo ultra minimalista.

“Quiero tomarme esto en serio, quiero saber efectivamente quien soy en esta gala donde me invitan a ser sustentable”, dijo la influencer, quien también aseguró que “no hay nada más sustentable que no usar nada, no comprar nada, literalmente no consumir nada”.

La cantante también confesó que los zapatos que utilizó son de ella, los que ya había lucido en otros eventos, para estar a tono con la sustentabilidad propuesta en la “Noche Cero”.