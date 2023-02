“La presión es mucha”: Yamila Reyna comenta su rol como animadora en la previa de la Gala de Viña 2023

Yamila Reyna fue una de las figuras televisivas que se lució en la Gala del Festival de Viña del Mar 2023. La conductora de Buenos días a todos estuvo además a cargo de animar la previa de esta ceremonia junto a Sergio Lagos, lo que significó otro logro por su ascendente carrera en la pantalla chica.

“Estaba fascinada. Estaba tan, pero tan nerviosa, que hace dos días que no dormía nada. Porque, primero, abrir la previa de la Gala de Viña, después de tres años de ausencia“, dijo Yamila Reyna a ADN sobre su experiencia como animadora en la previa de la Gala de Viña 2023.

“La primera vez que se hace una previa oficial, en este semejante escenario, en esta alfombra eterna de 120 metros, sabiendo que te ve todo un país y muchos lugares del mundo, con la señales internacionales de TVN. Entonces, la presión es mucha“, complementó después.

“Tuve un gran partner”

Tras ello, la humorista argentina se refirió a su compañero en la animación. “Aparte estar al lado de Sergio Lagos… O sea, yo decía, a mí hay pocos conductores que me vuelan la cabeza, él es uno de ellos. Y estar al lado de alguien que animó festivales, o sea… Estaba honrada, pero también tenía mucha presión de hacerlo bien”, afirmó.

“Por suerte, tuve un gran partner. Muy generoso. Me pude apoyar harto en él”, añadió enseguida.

Por último, Yamila Reyna aseguró que “la pasé increíble. Se pasó volando. La gente lo recibió súper bien. Así que llegué también muy contenta con el resultado de la opinión del público“.

Su gran momento en la televisión

Más adelante, la conductora de Buenos días a todos, comentó su gran presente en la TV. “Sabes que es muy extraño. Lo conversaba con Eduardo, que le decía ‘¿cómo lo haces vos que sos un tipo de tele, de mucho peso, para manejar esta presión que sentís cuando estás como en la primera línea?’“, relató.

“A mí la gente me comenta mucho, ‘estás en tu mejor momento’, y yo siempre quiero pensar que no estoy en mi mejor momento. Porque cuando está en su mejor, en el peak de la carrera, después no queda otra que bajar. Así que yo prefiero pensar que esto es un escalón más nomás dentro de lo que hago”, explicó.

Posteriormente, la conductora de Hoy se habla, también indicó que “tengo un nivel de inconsciencia importante, que me ayuda mucho a que cuando me hacen una propuesta, como animar la previa, digo ‘bueno’. Y después, ‘¿qué? ¿Qué dije?’. Pero tengo ese nivel de inconsciencia que igual me hace tirarme a la piscina“,

Finalmente, Yamila Reyna manifestó que todavía está en pleno aprendizaje sobre su nuevo papel en la televisión. “También me permito los errores porque no soy conductora. Estoy aprendiendo. Estudio mucho, me preparo harto, pero estoy construyendo un camino (…) Me estoy divirtiendo harto“, concluyó.