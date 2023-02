Di Mondo no descarta reconciliación con Eric Javits: “Soy una persona abierta a la vida”

La noche de este viernes se dio el puntapié inicial a la versión número 62 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, todo esto bajo el alero del programa Noche cero, la nueva gala del Festival, el cual contó con la participación de diversos exponentes de la música y televisión chilena e internacional, entre ellos, Di Mondo, quien deslumbró con su vestimenta inspirada en el cobre.

Bajo este contexto, y tras pasar por la alfombra roja, el socialité abordó diversos temas de la ejecución de su traje, no sin antes responder algunas consultas sobre su expareja, Eric Javits, quien lo acompañó en otras oportunidades a la gala del certamen.

La relación entre el socialité y el diseñador

En diciembre de 2022, el mundo del espectáculo quedó abatido tras conocerse el quiebre en la relación entre Di Mondo y Eric Javits tras 16 años de romance.

Ante la consulta sobre si aún sigue soltero, el también administrador de empresas reconoció que si bien “no fue un término complejo“, pues fue en buenos términos, si fue bastante “duro y difícil”.

Asimismo, expuso que se siguen viendo y apoyando en diversas cosas. “Hay mucho amor, nos vemos casi todos los días, en el trabajo, o hacemos cosas, entonces estamos súper bien, incluso me aconsejó algunas cosas, unos detalles al final, y esta mañana, me deseó mucha suerte y que me fuera bien”.

¿Posible reconciliación?

“Yo soy una persona abierta a la vida, si hay reconciliación bien, sino, bien también, si aparece otra persona bien, y sino aparece otra persona, bien, porque me amo y tengo mucho amor por mí” explicó sin tapujos Di Mondo.