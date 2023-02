Diego Urrutia a días de su debut en Viña 2023: “Siempre he pensado que me iban a invitar al festival”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad exclusiva de conversar con el último humorista confirmado para el Festival de Viña del Mar: Diego Urrutia, quien se presentará este lunes 20 junto con Tini y Emilia.

Durante el diálogo entre el joven tiktokero y Lucho Hernández, el también periodista detalló la trastienda del llamado que terminó con su confirmación en la parrilla del evento más importante del verano. “Fue un proceso súper rápido igual”, comentó.

“Desde que había cierta sospecha de que alguien podía ir, me puse a trabajar altiro, sin saber que me podían llamar realmente, por si acaso. Después empezó a avanzar la cosa y lo confirmamos en un par de horas”, dijo el humorista.

Un gimnasio de la comedia

En línea con lo anterior, Urrutia relató que “armamos un equipo muy rápido, sin tener la confirmación”. “Se dio la confirmación como a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche yo ya estaba trabajando, respondiéndole a la familia, amigos y celebrando con una cerveza”, dijo.

Respecto a las sensaciones que tiene a solo días de su gran debut en el escenario viñamarino, Urrutia comentó que “estoy en una especie de gimnasio de la comedia”.

“Estoy encerrado, practicando, viendo mis rutinas ya grabadas. Ensayando de qué manera decir las cosas mejor o no. No estoy viendo nada de lo que aparece en la prensa o los medios”, aseguró.

Pese a lo anterior, el comediante expresó que trata de evitar presionarse de más en este momento. “Trato de relajarme para no estar todo el rato con pega. Así que hace un rato me fui a comprar unas papas fritas y me saludaron como diez personas en dos cuadras. Me deseaban pura buena onda, puro cariño”, dijo.

El consejo amigo

Por otra parte, Diego Urrutia confesó que desde su confirmación en Viña 2023, ha “recibido los consejos de distintos comediantes reconocidos a nivel nacional”.

Ante la consulta de Lucho Hernández sobre qué colegas se acercaron para brindarle una palabra de aliento, el joven standupero no quiso brindar nombres. “No nombraría a ninguno, porque son varios”, aseguró.

“Te diría que fueron casi todos. Todos se hicieron presentes: los que van ahora, los que ya han ido, los que todavía no han ido. Todos. Ya sea por un mensaje en Instagram o por una llamada por WhatsApp, siempre todos se han hecho presentes de alguna manera”, reveló.

A raíz de esto, Diego Urrutia comentó sentirse respaldado por el gremio al que pertenece. “Siempre me han tenido buena. Nunca he tenido una polémica con nadie. Además, ellos saben lo difícil que es esto y lo arriesgado de la decisión también. Pero saben que lo puedo hacer bien y yo también estoy tranquilo conmigo mismo. Estoy bien seguro de lo que pueda pasar”, agregó.

De ver el Festival de Viña en la tele a subirse al escenario

Diego Urrutia empezó en la comedia el año 2015, pero desde mucho antes era un fanático de ver a los humoristas en el evento veraniego. “Desde chico veía el festival sin saber que después me iba a convertir en comediante”, recordó.

“El festival siempre fue un objetivo. Desde hace como dos años que siempre trabajo mi rutina pensando que ‘mira, ese chiste quizás no vaya a funcionar en Viña’. Por eso no me cuesta tanto, no tengo que adaptar lo que hago en los bares para el Festival de Viña”, mencionó.

Así, el joven comediante y periodista reconoció que “siempre he pensado que en algún momento me iban a invitar a Viña”. “Obviamente era un sueño. Siempre miraba a los comediantes como si fueran un partido de Chile, la Selección. Todo concentrado, viendo en la noche con cositas para comer. Son eventos súper importantes para mí y estar en ese escenario, es un sueño cumplido”, agregó.