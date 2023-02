“Me di cuenta que no tenía autoridad”: Mauricio Correa contó su verdad tras salida de Viña 2023

Hizo un video de Youtube donde decidió contar toda su verdad. Mauricio Correa se bajó del Festival de Viña y dejar su cargo de Productor Ejecutivo.

El exdirector del Buenos Días a Todos confirmó así su salida, en un registro donde relató todo lo que le había tocado pasar desde que Daniel Alcaíno optó por renunciar a la Quinta Vergara.

Es que la salida del actor y su personaje Yerko Puchento fue clave para que el comunicador tomara la determinación, donde “renuncié al sueño de mi vida”.

“Renuncié porque habíamos tenido puntos de vista muy distintos hace mucho rato”, partió diciendo en una imagen donde expresó todo su sentir.

Mauricio Correa y su adiós a Viña 2023

Correa contó que “el sábado tuvimos reunión… y yo no me enteré que se había bajado Maná. Yo, productor ejecutivo”, manifestó.

Luego, siguió diciendo que “el día lunes tuvimos reunión con los directores ejecutivos y meto las patas”, ya que ahí habló del grupo mexicano como si nada, y solo al final le dieron la noticia.

Posteriormente, se empezó a buscar a otro artista. Y el viernes, por WhatsApp le avisaron que vendría Tini, lo que complicaba a Yerko, ya que había pedido estar con un artista más cercano a su público objetivo.

“Nuestro deber como productores y directores era protegerlo”, señaló, agregando que entonces se contactó con alguien de la productora Bizarro para pedir el cambio de día.

“Me dice que ninguna instrucción mía la puede obedecer porque yo no estoy en el contrato que esta productora firmó con los canales… me di cuenta una semana antes que no tenía autoridad. No se me había dicho que Maná se había bajado, tres días antes de que yo hiciera el ridículo en una reunión… Cuando yo pedí que por favor buscaran a un artista distinto al que ya está, porque podía perjudicar a Yerko y a Jorge López (el guionista) me dijeron que la instrucción era que yo no podía dar esa orden, porque yo no figuraba”, lanzó.

Finalmente, Mauricio Correa indicó que “me vi en la obligación, por convicción, de renunciar a lo que siempre soñé, hacer el Festival. Por dignidad y convicción al cargo, tuve que renunciar. Tengo pena, frustración enorme, pero solidaricé con el cargo de productor de televisión y con dos actores chilenos”.