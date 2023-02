Llantos y una multitud esperándola: Tiktoker de la competencia folclórica de Viña 2023 desató locura en Santiago

Es famosa en TikTok. Milena Warthon, es la representante de Perú en la competencia internacional del Festival de Viña 2023.

Una joven que es un éxito en redes sociales, donde ostenta más de dos millones de seguidores, y que ahora se la jugará con una canción en el certamen.

“Tiktok para mí ha sido una puerta muy grande para que la gente conozca mi proyecto… es una carrera difícil, pero como artista estoy creciendo poco a poco”, dijo a ADN.cl en su llegada a Santiago.

Un arribo donde dejó la grande, ya que decidió juntarse con sus fanáticos que llegaron en masa al Parque de las Esculturas a verla, y donde incluso se vio llantos de emoción.

Tiktoker y artista a Viña 2023

“Estoy muy orgullosa de decir que soy cantante, cantautora y también tiktoker. Tengo mucho para dar sobre el escenario. Voy a bailar, voy a cantar y sé que a mucha gente le va a gustar”, confidenció.

¿Te sientes favorita?

Yo estoy muy segura de la canción con la que estoy concursando y del trabajo que vengo haciendo hace cinco años. Pero está para cualquiera, todos podemos hablar de nuestras culturas, de nuestro folclore.

¿Cómo sentiste este recibimiento?

Muy emocionada. Siempre que voy a un lugar no sé qué esperar. Es mi primera vez aquí en Chile y no sé si me esperaba esto. La energía y el cariño que puedo recibir. Creo que ha sido la junta donde más regalos recibí.

De esta forma, Milena Warthon ya destaca entre los participantes de la competencia folclórica de Viña 2023. Ahora, solo queda verla, al fin, en la Quinta Vergara.