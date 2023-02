Fito Páez previo al Festival de Viña 2023: “Me voy a bajar del escenario… si es que me dejan”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad exclusiva de conversar con el reconocido artista argentino Fito Páez, a raíz de la regrabación de su icónico álbum “El amor después del amor” y de su participación en el Festival de Viña 2023 el próximo miércoles 23 de febrero.

“En un momento dije ‘¿qué pasa si hago algo que no se hace?’. Por ejemplo, Joni Mitchell no regrabaría ‘Blue’, ni Los Beatles ni Charly regrabaron ninguno de sus álbumes”, comenzó diciendo el hombre de Circo Beat en diálogo con el periodista Luis “Lucho” Hernández.

A lo anterior, el cantante rosarino agregó que “¿por qué no se puede tomar un material instalado en la psique de la gente y hacer otra cosa?”. “Sería como pintar un mismo cuadro con los elementos, todos trastocados, travestidos”, comentó.

El arte de mantenerse fresco según Fito Páez

La primera obra de Páez en modo solista fue “Del 63”, publicado en el año 1984. Hace más de 30 años. Y en medio de la conversación con el astro del rock latino, “Lucho” Hernández planteó algo que muchos podrían pensar: el compositor “sigue siendo el mismo muchacho” de sus días más noveles. Un tipo con ganas de “seguir jugando y manteniendo fresco lo que ha realizado”.

Ante la aseveración de su interlocutor, Páez aseguró: “yo no sé si soy el mismo muchacho, pero creo que en las cosas esenciales, sí”.

“Al respecto de este álbum, me parece que lo más relevante es la desacralización de las cosas. Algunos dicen, ‘no, esto no se puede hacer… cómo vas a regrabar ‘El amor después del amor”. ¿Y por qué no? ¿Dónde está escrito que no se puede?”, expresó.

Acto seguido, Fito Páez fue más allá y aseguró que “en todo caso, si me autoflagelo, será por una cuestión de gusto personal”.

Fito tiene Festival

Un numeroso historial es el que tiene el hombre de “11 y 6” en la Quinta Vergara. Desde su debut en el lejano 2002, ha pisado el escenario en cuatro ocasiones, sin contar la presentación que realizará este 23 de febrero.

“El único recuerdo que tengo en Viña del Mar es el estallido, ese inferno que se armaba allí cada vez que fuimos a tocar, ¿eh?”, dijo.

Así, el artista expresó que “estoy muy agradecido de que me hayan convocado nuevamente”.

“Voy a tocar una batería de hits. Me dan poco tiempo, tengo una hora y diez, entonces cuando se quieran dar cuenta, me voy a bajar del escenario… si es que me dejan, porque el festival debería prepararse para que eso no suceda”, adelantó.

Colaboraciones

La manera de desarrollar una carrera musical hoy es distinta a cómo solía serlo cuando Fito Páez era más joven. Entre otros elementos, una estrategia muy utilizada actualmente son los featurings. “Lucho” Hernández le consultó al artista si es que colegas más actuales le han pedido realizar colaboraciones y si es que él accedería a aquello.

“Por supuesto”, aseguró el artista. Y esa respuesta no suena al amago de un cantante venido a menos en búsqueda de vigencia, pues para 1992 – año en que se editó “El amor después del amor” – Páez publicó una obra que incluía diversos invitados: Spinetta, Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, entre otros nombres gigantes de la música argentina.

“En la regrabación, lo hice como en el original. Pero pasa que en el original, eran todos amigos míos. Acá tuve que buscar colegas, algunos muy amigos, y otros se me han ido en el camino, como Pablo Milanés. Pero de todas maneras tenía que replicar un poco la idea de los invitados. Así que la versión nueva del ‘Amor después del amor’ tiene muchos featurings”, dijo.

¿Y cuándo podremos escuchar este nuevo trabajo del rosarino? De acuerdo a él mismo, “si mis amigos de la Sony hacen todo bien, esto debería estar entre abril y mayo, a más tardar”.