En esta etapa reciente de la historia del Festival de Viña del Mar, los nombres que nutren su parrilla programática son artistas y bandas consolidadas, que cuenten con un reconocimiento internacional y un setlist considerable, que equivale a una o dos horas de show.

Sin embargo, todo era distinto en el pasado. De partida, Viña siempre ha sido el gran evento musical del verano, pero en otros tiempos era el gran evento de todo el año, en especial durante los años 80 y la primera mitad de los 90, dada la ausencia de conciertos en el país.

La vitrina festivalera

La Quinta Vergara se convirtió en una excelente vitrina para los artistas nuevos y otros que contaban con éxitos notables. En ese contexto llegaban las bandas de moda, con apenas una o dos canciones conocidas, lo que se enmarca en el fantástico mundo de los one hit wonder.

¿Qué es un one hit wonder? Cuando un artista o banda es popular por una sola canción. A veces dan el golpe con un segundo tema, pero dura poco en el tiempo y al final todos vuelven al principio. El Festival de Viña tiene una vasta trayectoria en la materia, ya que el barómetro siempre se ha basado en la popularidad.

Ahora es poco frecuente ver números de este tipo. Uno de los últimos casos fue la comentada visita del dúo Yandar & Yostin, quienes llegaron en 2014 con “Te pintaron pajaritos” y más encima cerca de las cuatro de la madrugada, debido a los artistas que los antecedían (La Ley, Carlos Vives y Gepe).

A continuación, presentamos un listado básico de canciones one hit wonder en el Festival de Viña, en el que destaca Opus y su “Live is Life” en la edición de 1986. Este caso es emblemático, ya que la banda austriaca debió interpretar este tema dos veces.

Los one hit wonder del Festival de Viña

Opus – “Live is Life”

Mr. Mister – “Broken Wings”

Martika – “Toy Soldiers”

Wilfrido Vargas – “El Baile del Perrito”

Banda Blanca – “Sopa de Caracol”

The Sacados – “Ritmo de la Noche”

Dr. Alban – “It’s My Life”

Aleste – “Hay un límite”

Los Calzones Rotos – “Porrompompero”

Ambra – “Jura”

No Mercy – “Where Do You Go”

Ana Cirré – “Casi Perfecto”

Nacho Cano – “Vivimos siempre juntos”

Los del Río – “Macarena”

Jordi – “Desesperadamente enamorado”

Comanche – “Tonta”

Carlos Ponce – “Rezo”

Lou Bega – “Mambo N° 5”

Bond – “Victory”

Melody – “El Baile del Gorila”

As Meninas – “Xibom Bombom”

David DeMaría – “Precisamente ahora”

Javier Estrada – “Niña”

Obie Bermúdez – “Antes” y “Me cansé de ti”

A-ha – “Take on me”

Yandar & Yostin – “Te pintaron pajaritos en el aire”