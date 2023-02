¡Se meterá hasta en un cooler! Princesa Alba prepara impresionante look para la Gala de Viña

Mientras algunos se bajan de la Gala de Viña, que este año tendrá nuevas “reglas”, hay una persona que la espera con ansias: Princesa Alba.

La cantante está preparándose con todo de la mano del diseñador Matías Hernán. Y su propuesta promete dejar a todos impactados.

Así al menos lo contó a LUN, donde la artista mostró parte del trabajo que están haciendo para que use un vestido “iceberg”, en una noche que estará marcada por la temática de la sustentabilidad y el cambio climático.

“Mi mamá venía llegando del sur de Chile, de la Patagonia. Se le ocurrió inspirarse en los glaciares porque se están derritiendo y son un patrimonio de la humanidad. Me dijo anda vestida como la Frozen. Yo le dije mamá, bacán la idea, pero no sé si me veo como la Frozen, jajajá”, contó la intérprete.

Princesa Alba, derretida

Así, comenzó a trabajar con el artista, decidida en hacer algo diferente. Y, por eso, este martes se fue a realizar un corset de yeso, a modo de silueta para armar su look.

“Estamos usando acrílico termoformado y para poder adaptar el termoformado a la silueta de la Trini tuvimos que sacar un molde de yeso… La idea es trabajar el agua, pero en forma de hielo, ya que esta maravilla de la naturaleza se está perdiendo por el calentamiento global. Hay mucho material de descarte que no se usa y el acrílico de la pieza será de descarte, es decir, segmentos de acrílicos que se usan para otras cosas. Al momento de cortar la plancha siempre quedan espacios que pueden ser útiles para otras piezas”, dijo el diseñador.

En tanto, ella reveló que, junto a su jugado vestido, también sus manos serán protagonistas: “Las uñas son una parte importante de mi look porque serán de hielo y se irán derritiendo mientras camino en la alfombra roja. Tendré que poner mis manos adentro de un cooler camino a la gala para que funcione. El pelo será blanco, muy Frozen. Lo estoy dando todo porque es mi primera gala”.

Finalmente, Princesa Alba expresó por qué está haciendo tanto para la red carpet. “Para mí la gala significa mucho. Siempre la veía de chica, primero con mi familia y después con mis amigas. Para mí era lo más cercano a los Oscar o Grammy. Siempre veía los medios looks de las artistas que me gustaban y quiero estar en el mismo nivel, porque además en el futuro cercano me gustaría presentarme en el Festival Viña. Quiero hacerlo bien”, cerró.