Ciudadano del Mundo: Sudeste Asiático, un destino que enamora a los turistas

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Ciudadano del Mundo, en donde María Paz Gallego comentó sobre las cualidades del Sudeste Asiático junto a María Castro Roig, representante española de la agencia de turismo, Tanka Travel.

“Ahora mismo la situación de la pandemia está un poco como en todo el mundo: empezar a no a hablar de una pandemia, sino que de un proceso endémico. Es decir, de un proceso más viral asociado a una gripe más que de una pandemia”, comenzó diciendo la representante de la agencia de viajes sobre cómo está el escenario pandémico en el Sudeste Asiático.

En línea con lo anterior Castro añadió que “estos dos años internacionalmente han sido súper duros para todo el mundo, pero gracias a las vacunas hoy en día podemos decir que el covid es prácticamente una gripe a pesar de la cantidad de gente que se sigue infectando”.

La burocracia de Tailandia

“Hoy es un día muy importante en Tailandia, porque hoy se celebra el Día de la Ciudad de Bangkok”, destacó María Castro Roig, quien luego mencionó el turismo de esa zona está a la espera de un avance que logre hacer más llevadero el panorama para los viajeros.

“Estamos esperando a que se apruebe la eliminación de la prueba PCR a la llegada de Tailandia”, aseguró la representante de Tanka Travel.

Acto seguido, Castro expresó lo lamentable del sistema burocrático de ese país. “Es un país muy burocrático. Todo este tipo de procesos se tiene que aprobar en la gaceta real, tiene que firmarlos el rey. El rey tiene unos días determinados de firmas en que este tipo de avisos quedan confirmados”, explicó.

“Creemos que entre hoy y mañana esto sale publicado como que se elimina la prueba de pcr obligatoria al llegar a Tailandia, lo que te obliga además a meterte en tu habitación del hotel y esperar los resultados de esa prueba. Los resultados te lo dan entre 6 a 9 horas pero te obliga a reservar una noche de hotel”, añadió.

Destinos en el Sudeste Asiático

Si de lugares que tengan pocas trabas para poder ingresar se trata, Camboya es la opción ideal. Y es que de acuerdo a María Castro Roig no tiene los mismos protocolos de Tailandia.

“Camboya no pide absolutamente nada. Es el país más fácil del mundo para viajar. No te piden ni las vacunas, ni que te quedes en cuarentena, ni te van a pedir un pcr y no te van a pedir que tengas una aplicación constantemente activa en el teléfono para hacerte el seguimiento, ni tampoco te piden un seguro médico”, aseguró.

De acuerdo a María Paz Gallego un paquete de viaje Santiago-Bangkok-Santiago está más o menos a $1600 dólares el boleto. En esa misma línea, Castro explicó que el viaje ideal sería de 20 días por aproximadamente 2000 dólares, dejando en total una suma cercana a los 3500 dólares.

“Sí que es económico”, aseguró la representante de Tanka Travel, para luego destacar que “Tailandia tiene el mayor número de turistas que repiten”.

“Casi un 50% de turistas que vienen a Tailandia repiten una segunda y una tercera vez. Ya con eso te asegura lo maravilloso del destino”, aseguró.