Proyecto con comunidades aledañas busca expandir la oferta turística en el Parque Nacional Radal Siete Tazas

Sorprendente resultó la visita que realizamos hasta el Parque Nacional de la Región del Maule, Radal Siete Tazas, el que nos cautivó primeramente con su biodiversidad, así como con la gran lista de sitios prácticamente desconocidos por el resto del país, con las que cuenta el lugar.

Donde nos enteramos que no sólo hay Siete Tazas, sino que también existe otro paisaje cercano que también tiene cinco. Lugar bendecido por la naturaleza que cuenta con una serie de cascadas que hacen el destino un imperdible dentro de la región del Maule y sin duda, debe ser uno de los más bellos del país.

Es por esto que Sernatur, buscando reactivar el turismo en esta época en que la pandemia además de afectar los bolsillos, ha contaminado el ánimo, por lo que, junto con proponer un cambio, se hizo cargo de motivar a la comunidad que vive habitualmente en el parque y que hoy administran parte de los campings del sector para ser aun mejores anfitriones y hacer una propuesta innovadora que atraiga a los más arriesgados deportistas a practicar senderismo, barranquismo y rapel.

Nuestra Aventura: barranquismo en El Río Claro

El día de nuestra llegada, fue nada menos que el director de la escuela del lugar a invitarnos a participar de la experiencia que ya se encontraba en el itinerario. Nos contó que junto con su familia tenían una empresa con la que ya años practicaban este deporte y que ya estaba formalizada y de apoco habían logrado ir equipando para que fuera parte de esta ruta turística.

Ahí nos explicó que el desafío comenzaba con una caminata, donde deberíamos enfrentarnos a saltos en pozones, nadar y ascender finalmente con cuerda para poder superar la odisea.

Como últimamente la adrenalina nos llama, para salir del letargo en que nos ha sometido este distanciamiento social, aceptamos el reto, pero como no estamos exentos de cometer errores, lo primero fue que me puse el traje al revés, por lo que me sobraba por delante y me faltaba por detrás (jajaja) cosa que solucionamos en el mismo camping “Entre Rockas”, donde nos hospedamos por tres días y nos atendieron increíblemente bien.

Luego partimos en la Van que manejaba un simpático conductor- Samuel- que fue clave en las risas de la travesía. Al llegar al lugar, nos pasaron el casco, el chaleco salvavidas, y nos despedimos de la tecnología, excepto una Go Pro, que logró capturar parte de la aventura vivida.

Caminamos muchos metros entre rocas, con diversa peligrosidad donde se nos notó la falta de training, pero no nos rendimos, seguimos hasta cuando enfrentamos al primer gran desafío, que era el salto de unos dos metros y medio de altura al agua, y si bien el vértigo quiso hacer de las suyas, nuestro amigo del viaje @Tribitrip nos dio el impulso para hacernos al agua, donde supe que no me había ajustado bien el salvavidas y el casco estaba grande, ya que, al caer al agua, no veía nada de nada. Apretamos las correas y cambiamos el casco con un compañero de travesía y seguimos. Nadamos como pudimos, preferentemente de espalda, que es menos pesado.

Luego seguimos la caminata hasta enfrentar otro pozo, ahí el salto fue menor, pero el agua se notaba más helada, nadamos y caminamos con objeto de vencer los miedos, luego vino un tobogán natural y si bien fue muy entretenido, hay que ajustar los brazos cruzados al cuerpo para no dañar los codos. Ahí mis manos estaban completamente congeladas, las tuve que poner en las piedras para lograr el calor, luego vino la Laguna Azul – un lugar de magnífica belleza- donde descendí sólo queriendo llegar al otro lugar y sin salto, ya que la hora nos fue pillando, hasta llegar a la otra piscina natural con cascada, donde finalmente sólo miramos a quienes se atrevieron a lanzarse al pozo de cinco metros, porque el cansancio nos venció y el frío nos remató.

Creo que lo habría pasado mucho mejor si hubiéramos tocado más sol y menos frío, pero el profesor de profesión e instructor de barranquismo, Octavio Astudillo Astorga, director y representante de la Empresa 7cups, nos explicaba que sólo aceptó a salir más tarde para que pudiéramos vivir la experiencia en el Río Claro, pero que generalmente esto se hace más temprano.

Salimos tarde, debido a que el trekking de la mañana por el Parque Nacional y tres de sus más bellos parajes habían sido la parada, donde visitamos el Salto La Placeta, el Salto El Velo de la Novia y Las Siete Tazas… todo en un medio día full con los amigos de la empresa de “Senderismo Maule” también capacitada en este proyecto y sin duda un imperdible en full day para quienes quieran conocer en familia es ideal, 100% recomendado.

Rapel: Caída a 50 metros de altura

Al siguiente día, desayunamos con el representante de la comunidad y los jóvenes de la empresa “Indomytos”, quienes transformaron su pasión por la adrenalina, en una empresa de deporte aventura, 100% recomendable que presta servicios en el lugar y que nace en el contexto del proyecto.

Nos llevaron a un sector donde nos pudieron mostrar los implementos de seguridad, así como la forma en que debíamos descender 50 metros al lado de la Cascada El Duende, ubicada en el sector El Toro, donde los tres valientes que estuvimos dispuestos a jugarnos el todo por el todo, fuimos llevados en un jeep 4×4 por un camino angosto, hasta llegar a un lugar, desde donde descendimos algunos metros caminando hasta llegar a la zona de la cascada.

Fue así como nos realizaron una pequeña inducción, explicando que quienes realizan el desafío por primera vez debían estar toda una mañana aprendiendo antes de bajar, sin embargo, en nuestro caso, debíamos hacerlo express.

El primero en lanzarse, fue @albertulloa, el conocido influencer que organiza fiestas y viaja por el mundo realizando algunos negocios que le permiten vacacionar feliz. No tuvo muchos percances y bajó en poco tiempo. Pero ese…no fue mi caso, yo me caí en pleno barranco a 50 metros de altura, al igual que lo haría “condorito”- Plop!, donde quedé con los dos pies hacia arriba, ahí pude experimentar que la seguridad de las cuerdas es real y que el freno también sujetó sin mover un centímetro mi cuerpo, mientras la risa nerviosa, me invadía, hasta que el cansancio en mi cuello, hizo que finalmente escuchara al instructor y pasara las piernas de lado, hasta ponerme de pie en las rocas y comenzara el descenso, el que lo hice tranquila y contenta. Hoy lo volvería a hacer, pero no me tiraría de cabeza (jaja).

Llegando abajo fui vitoreada por los compañeros que no se atrevieron o no pudieron subir y algunos turistas que llegaron a disfrutar de unos días en la zona del Radal.

En mi experiencia puedo decir que es un excelente panorama para disfrutar de la adrenalina, de un hermoso paisaje y la energía que sin lugar a dudas recarga el espíritu de cualquier ser humano que visita estos territorios esculpidos según la ciencia, hace 60 millones de años.

Reportaje hecho por Viviana Liberona. Conoce más en De mar a cordillera.