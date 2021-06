Mirando el turismo desde Puerto Montt: “No está concebido como una actividad económica sino recreativa”

Uno de los sectores más golpeados por la pandemia fue el turismo, sustento de cada vez más chilenos en los últimos años.

Y Puerto Montt no fue ajeno a este respecto, según comentó Jorge Tramon, director de Turismo de la municipalidad de la comuna.

¿Por qué Puerto Montt es una puerta al turismo del sur de Chile?

Ese es un término mal usado. Muchos destinos turísticos quieren ser “puertas”. Esto se visualiza en muchos planes de desarrollo comunales o planes de desarrollo turísticos, sin pensar que una puerta es algo que se quiere pasar desde un continente a otro. Y lo importante es que la puerta hay que pasarla pero no tiene contenido.

Puerto Montt responde al concepto de “destino turístico” por varias razones. Una es que existen innumerables recursos: la ciudad, su costanera y el Seno del Reloncaví. Sus bosques y parque naturales, su bordemar, su lago, ríos, montañas, sus islas. Hay que pararse en la costanera mirando hacia el sur y darse cuenta que en pocas partes del mundo se tiene un paraje similar.

El problema del Puerto Montt como destino turístico es que, históricamente, no hemos sabido pasar de las materias primas del turismo, esos recursos que he nombrado, a tener productos con valor agregado. Y aquí me estoy refiriendo a productos que, al usarse, contribuyan al producto interno de la Comuna. Queremos que el PIB comunal tenga un componente importante de turismo.

Es lo mismo que nos pasa cuando exportamos cobre en libras, dejamos que el litio lo manejen otros y no Chile, los vacunos se vayan en pie a China, los árboles apenas cortados, por ejemplo.

Ello implica un cambio fundamental: significa que el proveedor de servicios turísticos debe tener trabajo todo el año y no 5 meses. Hoy tenemos una estacionalidad brutal y quienes tienen servicios turísticos deben dedicarse a otra cosa gran parte del año. Eso explica por qué los servicios turísticos son caros en Chile y en Puerto Montt.

Entonces, lo que sucede en Puerto Montt y muchas partes de Chile, es que el turismo no está concebido como una actividad económica sino recreativa. Y ese es un tremendo error del que la voz oficial no ha hecho empeños por revertirlo.

¿Hay planes colectivos para ejecutarlos? ¿Para estudiantes, adultos mayores?

El esfuerzo que estamos haciendo en Puerto Montt es convertir los recursos turísticos en productos. Hoy estamos listos para salir al mundo a posicionarnos pero con productos que contribuyen al PIB: El primer tramo de la Carretera Austral, Lago Chapo, Monteverde, el turismo náutico, la riqueza culinaria, el Parque Alerce Andino, etc. Esperamos que estos tours sean cada vez más frecuentes y un buen negocio para los proveedores de servicios por lo que también esperamos que se vayan incorporando nuevos proveedores al mercado y se hagan más competitivos.

Eso es lo que vamos a ir a mostrar al mundo. El año pasado en la dirección de Turismo hicimos un plan de marketing, el cual está a la espera de la sanción del Concejo Municipal para poderse implementar, porque la comuna tiene que posicionarse en Chile y el mundo. Analizamos cuáles deben ser nuestros mercados preferentes, cuáles hay que abordar de inmediato, con cuáles somos complementarios y con quienes somos competitivos. Tenemos relativa claridad del mercado internacional y de los mercados emergentes. Esas conclusiones del trabajo realizado vamos a tener que confrontarlos con la realidad cuando vaya pasando el covid y proceder, pero es un hecho que abordaremos el mundo con una estrategia simple, novedosa y que hará que a Puerto Montt venga mucha gente.

Puerto Montt es rico en turismo de intereses especiales, como los productos que he nombrado, pero tenemos otra característica que nos distingue: la ubicación estratégica de la comuna, su aeropuerto y su cercanía con las principales comunas de la provincia: con Chiloé, con el Lago Llanquihue, con Palena, con el resto de la Patagonia y con Argentina. Además, la mejor en los medios de comunicación terrestres aéreos y marítimos nos permite una variedad de alternativas de turismo que es difícil encontrar en otra parte. Por eso somos muy optimistas.

El mercado de los jóvenes no nos preocupa porque estamos para el tipo de turismo que los atrae. Nos preocupan los mayores. Ahí esperamos concretar algunas iniciativas que estamos analizando.

¿Existen planes también de integración turística con nuestros vecinos argentinos?

Eso siempre está presente, pero no solamente con nuestros hermanos argentinos. Ya estamos conversando con la zona cordillerana argentina, principalmente con la Provincia de Chubut y también con Montevideo, Uruguay, para celebrar este año una Semana del Turismo con énfasis en la integración turística de los tres países. Esta situación la hemos buscado y probablemente se van a integrar otras zonas de esos países, como seguramente lo harán Río Negro y Neuquén, de Argentina, y también otras comunas vecinas de Chile. Nosotros pensamos que en turismo hay que construir la Región Patagonia y ahí nadie debe quedar afuera.

La Región Patagonia va, en nuestro concepto, desde Temuco por Chile y Neuquén en Argentina, hasta la Antártica. No existe en el mundo una región con más recursos turísticos y tenemos que darla a conocer al mundo. Son dos océanos, recursos marítimos múltiples, cientos de lagos, glaciares, nieve, hielo, bosques milenarios, mares casi vírgenes, cultura culinaria múltiple, identidades diversas, en fin, de todo. Si la Región Patagonia es nuestro destino común, vendámosla y luego compitamos entre nosotros.

¿Y el Puerto, con la llegada de transatlánticos? ¿Estamos preparados?

Hay que ver cómo se desarrolla el mercado de cruceros luego del covid. Hace unos días veíamos en la televisión cómo la gente protestaba en Venecia por la llegada de cruceros porque ese destino lo han usado y abusado. Nosotros estamos lejos de ello, pero el tema sustentabilidad es prioritario en el turismo porque es el que nos va a permitir funcionar adecuadamente en el largo plazo. La inversión en turismo es muy alta, por eso nos preocupa la permanencia que está en directa relación a su rentabilidad.

En Puerto Montt estamos haciendo un estudio para mejorar la calidad de la recalada de cruceros y ver la posibilidad de convertirnos en Home Port, o sea, que en la comuna se produzca el intercambio de pasajeros. Eso exige transformarnos en ciudad turística, con capacidad para alojar a 5.000 personas (hoy tenemos 1.800 camas), abastecer a los barcos, darles diversión a sus pasajeros y tripulantes, entre otras cosas.

Lo que señalo es una tarea titánica y debe abordarse por partes e integralmente. No podemos construir elefantes blancos. Tenemos que conversar con los armadores locales, tenemos también que desarrollar el turismo náutico local y eso puede constituir la primera etapa.

O sea, tenemos que seguir preparándonos.

¿Lo turístico Integra la cultura chilota? ¿ Y la alemana de la cuenca del Lago Llanquihue?

Puerto Montt es un resumen de todas las culturas e identidades. Pocos son los puertomontinos de nacimiento. La comuna los ha integrado a todos en su seno. Podemos decir que desde Valdivia al sur, con más o menos matices, la cultura es casi la misma. Por ello y también por la cercanía y los lazos de parentesco existentes, nadie es dueño de nada, que es lo mismo que decir que todos somos dueños de todo.

Tenemos que convencernos que somos complementarios para dar otro impulso al desarrollo del turismo.

El Sur también existe, por Álvaro Peralta Artigas: Abogado y escritor. Magister en Derecho Universidad de Chile. Autor, entre otros libros: “Duro de Matar. Diálogos con Camilo Escalona”; “Entre Fuego Cruzado. Diálogos con Andrés Allamand”; “Hombre de Estado. Diálogos con J. Miguel Insulza” y “El Sueño Existe. Diálogos con Guillermo Teillier”.