La dura situación del turismo tras la pandemia: “Se van a perder 600 mil puestos de trabajo”

“Horrible. Muy triste. Estamos bastante abandonados, y hemos tenido que sortear todo esto con capital propio”. Así definió, en conversación con Ciudadano ADN, María Paz Gallego, gerente general de Solways y columnista de “Ciudadano del mundo”, la compleja situación que la industria del turismo está viviendo tras casi seis meses de pandemia.

Gallego cuestionó que “la gente piensa que es tener cuatro estaciones y ponerse a vender boletos, cuando es mucho más complejo que eso. No entienden al sector turismo como una empresa tan importante, cuando de aquí a diciembre se predice que se van a perder 600 mil puestos de trabajo. Son 600 mil familias. No estamos ni en el (estrato) alto ni en el bajo, sino en el medio, y por eso no nos ayuda nadie”.

Sin embargo, asegura que su gremio no es negativo. “Somos bastante resilientes, hemos sabido sortear huracanes, terremotos, guerras en Europa, sacando gente con aviones humanitarios. Nos sentimos desolados y abandonados, pero ahí estamos, dándole fuerte”. El problema, más bien, se debe a que “los gobiernos no entienden y no nos dan la importancia que tiene, cuando hay países que viven 100% del turismo. Por eso en Argentina, Alemania y Grecia la gente está saliendo a las calles”.

La ejecutiva turística lamentó que la gente no entienda “las reglas” de su negocio. “Nos piden depósitos de vuelta y se entiende, pero ese dinero no está en las agencias de viajes, sino en una especie de intermediarios que entregan los dineros a las compañías aéreas y que también están en una situación compleja. Terminamos siendo el jamón del sándwich”.

Leer también Economía El turismo en España cayó un 75% por efecto del nuevo coronavirus Economía Túnez ve de cerca la bancarrota y el turismo cae por la pandemia del Covid-19 Economía Nicole Verdugo conversó de turismo y hotelería en tiempos de pandemia

El turismo, para Gallego, se vincula directamente con el ocio, y sectores comerciales como casinos y gastronomía. “Cuando una persona encerrada 5 o 6 meses, va a una Isapre y tiene que empezar a tomar pastillas, lo único que te mejora es la tranquilidad”. Ahora, estima, el CyberDay puede ser una oportunidad de gasto en turismo, tomando en cuenta que “a futuro la gente va a salir igual”.

“Yo sé que no somos de primera instancia”, insistió, al tiempo que recalcó la importancia de que “tu cabeza pueda mirar otras cosas. Los chilenos nos sentimos siempre culposos de tomar un viaje o hacer algo que sea beneficio personal. Y hemos pasado mucha tristeza en estos cinco meses”.

Por eso, su recomendación pasa porque “la gente viaje por Chile” una vez que abran las cuarentenas. Y también fuera de Chile. “Hoy está muy barato todo. Un paquete a Cancún te puede salir 1.300 dólares los 10 días. Eso no ha pasado nunca”. Además, subrayó la importancia de contar con un Ministerio de Turismo, que sería “un espaldarazo” a un gremio donde “no estamos acostumbrados a que nos regalen nada, sino a ser resilientes y trabajadores”.