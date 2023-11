Tom Morello rinde homenaje a Allende en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll

En una noche que celebró la influencia y el poder del rock, Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, aprovechó la inducción de su banda al Salón de la Fama del Rock and Roll para rendir homenaje a figuras revolucionarias, incluyendo al expresidente chileno Salvador Allende y al actual mandatario Gabriel Boric.

Durante la ceremonia del viernes 3 de noviembre, Morello, conocido por su activismo y su conocimiento de la historia política de Chile, recordó a Allende, quien fue derrocado en 1973. “La chispa de la rebelión a menudo surge de los lugares más inesperados”, dijo Morello, citando a Allende: “No hay revolución sin canciones”.

El guitarrista destacó el impacto transformador de la música, señalando cómo la obra de Rage Against the Machine ha inspirado a una generación de oyentes a cambiar el mundo, desde organizadores y activistas hasta educadores y líderes políticos. Morello hizo una mención especial a Boric, fan declarado de la banda, y al presidente de Finlandia, señalando su presencia en el “mosh pit” de la música de protesta.

Morello concluyó su discurso con una reflexión sobre el poder de la música de protesta, sugiriendo que cuando se ejecuta con maestría, no solo desafía a los opresores, sino que también insinúa la posibilidad de un mundo mejor.

Con estas palabras, el evento no solo celebró la trayectoria musical de Rage Against the Machine, sino que también subrayó el papel del arte en la lucha por la justicia social y el cambio político, como era de esperar en la premiación de una banda con un profundo discurso social.