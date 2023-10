“Más grande que nunca”: vuelve a Chile la acción en cuatro ruedas del Monster Jam

Regresa a nuestro país el espectáculo de camionetas monstruosas más grande del mundo, donde los amantes de los motores y las tuercas podrán compartir con los pilotos y presenciar diversas competencias en el Monster Jam 2023.

En esta oportunidad, podrás ver al Toro Loco, Grave Digger, Megalodon y todas las camionetas monstruosas disputando las distintas competencias que incluyen carreras, destrezas, trompos y el estilo libre.

También podrás disfrutar de los juegos Pit Stop, toboganes inflables, un circuito de camionetas a control remoto y nuevas oportunidades para tomar fotografías, incluida la oportunidad de tomarte una foto con el trofeo de la Serie.

Here’s how Charlie Pauken got it done in the @KmartAUS Skills Challenge ✌️#MonsterJam pic.twitter.com/mkWys86ImX

— Monster Jam (@MonsterJam) October 14, 2023