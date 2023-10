Undertaker sorprende y regresa a WWE atacando a Bron Breakker en NXT

Un capítulo redondo tuvo el último WWE NXT, el cual contó con interesantes luchas, pero por sobre todo el regreso de icónicas e importantes figuras de la empresa.

Fue así como en el evento estelar, donde se enfrentaban Carmelo Hayes con Bron Breakker, el Undertaker regresó al ring, atacando a este último.

La última lucha comenzó con el ingreso del 16 veces campeón mundial, John Cena, bajo un increíble recibimiento del público, quien coreó y gritó su tradicional canción de entrada.

El “Rapero Mayor” acudió a los encordados para apoyar a Hayes, quien posteriormente llegó al ring para medirse con Breakker.

Luego de un intenso combate, muchas cosas sucedieron y que dejaron con el hype por el cielo a los fanáticos. Esto porque mientras se desarrollaba el enfrentamiento, apareció Solo Sikoa, quien atacó por la espalda a Cena, siguiendo con los golpes incluso en backstage.

Pese a esto, Carmelo Hayes se mantuvo firme en el ring y logró derrotar a Bron Breakker, quien descontento con la situación, siguió lastimando al luchador pese a su derrota.

De repente, y posterior a que Breakker tomara el micrófono para decir algunas palabras, se apagaron las luces del recinto, escuchándose la tradicional campanada del Undertaker, quien llegó a bordo de una moto, emulando sus tiempos de “The American Bad Ass“.

OH MY GOD IT'S THE UNDERTAKER!!!#WWENXT pic.twitter.com/0v4UQ329Ou

— WWE (@WWE) October 11, 2023