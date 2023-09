Wanderlust 108: el festival de yoga más grande del mundo celebrará sus 10 años en Chile en noviembre

El sábado 25 de noviembre, se realizará el Festival Wanderlust Chile en la que será su décima edición en el país. El denominado festival de yoga más grande del mundo traerá consigo a importantes exponentes de la disciplina, la cual se llevará a cabo en el Parque Araucano, en Las Condes.

En total, han sido 13 eventos los que se han realizado tanto en Santiago como en regiones, donde se efectúa la meditación, yoga, deporte al aire libre e incluso una corrida de 5 kilómetros.

Wanderlust trae a Xuan Lan

Para esta décima edición del Wanderlust Chile, se contará con la destacada profesora internacional de yoga y experta en bienestar, Xuan Lan. Con una larga trayectoria, Lan comenzó a interiorizarse en la disciplina en Nueva York y luego en Barcelona profundizó sus conocimientos en el yoga.

Actualmente, Xan Luan se dedica a enseñar yoga a tiempo completo. “Practiqué el Ashtanga Yoga estilo Mysore por más de 10 años. Poco a poco, mi práctica ha ido evolucionando y hoy me gusta variar los estilos de yoga dinámico: a través de aquellos en los que me he formado: Vinyasa, Jivamukti, Dharma yoga, Intensivo de Ashtanga y Yoga para trauma”, indicó Luan.

Según indicó la referente de la disciplina, el yoga cambió su vida y espera poder cambiar la de los demás. “Mi objetivo es llevar el yoga al mayor número de personas posible para que haya más amor dentro de cada uno y armonía entre todos. Por medio del Vinyasa yoga, que defino como un yoga dinámico que mueve el cuerpo con una respiración consciente, para cualquier persona que necesita desconectar de su rutina y reconectar consigo misma”.

Novedades del Wanderlust Chile 2023

Durante los 10 años de Wanderlust Chile más de 50 mil personas han disfrutado de las actividades del festival de yoga y deporte al aire libre. Donde se realizan más de 8 horas de clases a cargo de grandes exponentes de la disciplina, mostrando las distintas corrientes del yoga.

En esta edición del festival de yoga se realizará una corrida de 5 kilómetros, hitt, danza y también habrá música en vivo. Junto con ello, se dispondrá del espacio conocido como Kula Market, donde 36 emprendedores venderán sus distintos productos.

Además, estará la Zonaplay en la que habrá aeroyoga y la Zona Niños, la cual estará centrada en brindar un espacio agradable para los menores.

Venta de entradas

Las entradas para el festival Wanderlust Chile 2023 ya se encuentran disponibles a través de la página www.wanderlust.cl. Allí, la preventa del ticket general cuesta $15.000, mientras que el ticket más el kit de la polera y el guardarropía sale $25.000.

Por otro lado, la venta general tiene un valor de $18.000, mientras que el kit completo costará un total de $30.000.