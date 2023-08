Amazon con mayor presencia en Chile: presentan Prime Video Channels y la opción de tienda

Amazon anunció el lanzamiento de Prime Video Channels y la Tienda Prime para los usuarios de Chile con el objetivo fortalecer su presencia en el mercado nacional y mejorar la experiencia.

La industria del entretenimiento está cada vez más dura y disputada, por lo que cada compañía busca la manera de destacar. Bajo este escenario, la corporación de Jeff Bezos apuesta por diversificar su presencia y llegada en distintos países.

Así es como ahora, los suscriptores de Prime Video podrán personalizar su experiencia de entretenimiento y disfrutar de aún más contenido en streaming. Esto, debido a que podrán acceder al contenido de otras compañías por medio de la misma firma.

Se trata de la posibilidad que ofrece Channels, ya que los clientes agregar sus canales de streaming favoritos por una tarifa de suscripción mensual, sin la necesidad de ingresar un contrato prolongado y con la comodidad de una sola cuenta.

Las señales a las que se podrán acceder son Paramount +, Vix Premium, MGM, Kanal D Drama, Looke, Adrenalina Pura y Mubi. Cada una cuenta con un valor agregado específico que varía entre los $2.500 y $5.900 pesos.

Detalles de los canales

Prime Video Channels ya se encuentra como una opción disponible para los usuarios chilenos y se incluyen diferentes beneficios como una considerable ampliación del catálogo de series y películas.

También se cuenta con acceso a eventos en vivo y contenido bajo demanda en canales seleccionados. Por otra parte, se priorizará el estreno de episodios para algunas series exclusivas, así como la descarga de algún contenido.

Respecto a los valores, los detalles son los siguientes:

Adrenalina Pura: $2.500

MGM: $2.900

Looke: $3.000

Paramount+: $3.199

Kanal D Drama: $3.900

ViX Premium: $5.200

Mubi: $5.900

Todos estos canales tienen un período de prueba gratuito de 7 días y se agregarán suscripciones adicionales en los próximos meses. Para obtener más información puedes ingresar AQUÍ.

La tienda

Además de Prime Video Channels, Amazon anunció la Tienda Prime, que estará disponible para los suscriptores de Chile a partir del próximo 29 de agosto para que los fanáticos de la industria disfruten de los mejores estrenos en casa.

Esta opción le brindará a los usuarios la oportunidad de arrendar o comprar nuevos lanzamientos de películas, incluidos los éxitos de taquilla de Hollywood del último tiempo como The Super Mario Bros. Movie, Fast X, Spider-Man: Across the Spider-Verse, y Barbie, entre otros.

La idea es poder acceder a destacados títulos antes de que lleguen a sus respectivas plataformas y esto se puede lograr gracias a la relación con los principales estudios de cine.