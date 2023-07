Encuentran al actor Johnny Depp inconsciente en la habitación de un hotel en medio de una gira con su banda

Preocupante fue uno de los episodios más recientes en la vida del actor Johnny Depp. El intérprete, de 60 años, fue encontrado inconsciente en la habitación de un hotel en el que se alojaba en medio de la gira de su banda Hollywood Vampires.

El hecho ocurrió la semana pasada en Hungria, previo al show que tenía pactado ese 18 de julio en Budapest. El espectáculo fue cancelado minutos antes de su inicio y originalmente el conjunto no explicó mayores detalles sobre el hecho.

“Debido a circunstancias imprevistas, cancelamos el show de esta noche en Budapest. Todas las entradas se reembolsarán en su totalidad. Amamos y apreciamos a todos los fanáticos que viajaron de cerca y de lejos para vernos crecer y lo sentimos mucho”, mencionaron escuetamente en su momento.

Ahora se esclareció con la información que fue desplegada por el medio húngaro Blikk. No era menor: el intérprete de Jack Sparrow debió ser atendido de urgencia por el personal médico en el Hotel Corinthia.

Previo a ese encuentro con el público de Europa del Este se le había visto beber alcohol durante la tarde.“Todo estaba preparado, el escenario estaba listo. Ni siquiera se nos ocurrió que podía haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda también habían hecho un ajuste de sonido programado por la tarde”, apuntó una de las fuentes del medio europeo.

Cercano al hecho también habían cancelado un concierto en Eslovaquia. “la construcción de las instalaciones estaba incompleta, y, por lo tanto, insegura tanto para la banda como para el público en general”, argumentaron en ese momento. “Esta cancelación no está relacionada con la reciente en Budapest, pero podemos asegurar que todos los miembros de la banda están sanos y salvo”, escribieron.

Pese al contratiempo en el espectáculo del Papp László Budapest Sport Arena, el proyecto musical de Johnny Depp continuó el rumbo por Europa. El destino siguiente para él, Alice Copper, Joe Perry y Tommy Henriksen fue Slupsk, Polonía, el sábado pasado.

