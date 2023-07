¿Quién mató a Anna Cook?: el aclamado podcast llega a su recta final

El podcast documental ¿Quién mató a Anna Cook? se encuentra en su recta final. Esto porque el pasado jueves se estrenó el penúltimo capítulo y mañana miércoles 19 de julio llega a plataformas digitales su conclusión, en el episodio 11.

Durante la más reciente edición se entrevistó a uno de los testigos claves del caso: Matias Troncoso, para seguir indagando en los últimos pasajes de la vida de la dj chilena Ana María Villarroel González.

De hecho, él estuvo con ella el día de su muerte y entrega nuevas revelaciones sobre su relación con el caso. Claro que también intenta desligarse del vínculo creado por Cook.

“Es que la verdad, si yo tomo los hechos con los cuales yo tengo relación o participación con esto; es que estuve en una casa y conocí a esta persona durante 15 minutos. Entonces, ¿qué más puedo hablar sobre eso?“, menciona Troncoso.

“¿Qué le pasó a Ana? En verdad me da lo mismo. Porque nunca lo conocí, no tiene nada que ver conmigo. Hoy día ya tengo mi destino vinculado a esta cuestión. Pero no era un problema para mí la muerte de ella. Lo que me importa es mi vida“, agrega.

Sobre el podcast ¿Quién mató a Anna Cook?

El programa producido por Podium Podcast es el resultado de una investigación ardua por parte de un equipo periodístico durante 5 años.

Además, conllevó el análisis de más de 400 páginas de documentos judiciales, 100 entrevistas a involucrados y una serie de archivos audiovisuales y sonoros. Así añadiendo nuevos datos a seis años de la muerte de la DJ.

El programa gestado en la mente de Rodrigo Fluxá ha escalado rápidamente en Spotify. De hecho, actualmente se sitúa #5 en el ranking de Chile. A eso se suman más de 350 mil escuchas desde el estreno.