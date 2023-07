Reservation Dogs: la aclamada serie de FX terminará en su temporada tres

La serie de TV “Reservation Dogs” llegará a su fin con su temporada tres. Así lo anunció Sterlin Harjo, su creador, a través de un mensaje publicado en las redes sociales. “Es una línea difícil de escribir y una decisión más difícil de tomar”, señaló.

Siendo así, la tanda final de episodios de la ficción de Harjo y Taika Waititi será estrenada en agosto de este año, cerrando un ciclo iniciado en 2021.

La comedia sigue a cuatro adolescentes nativos americanos y sus aventuras en una reserva en el este de Oklahoma. Actualmente, sus dos temporadas están disponibles en Star+.

“La gente lanza las palabras histórico e innovador con demasiada frecuencia y sin mérito: “Reservation Dogs” es digno de esos superlativos”, compartió la cadena FX en comunicado. “Sterlin Harjo y Taika Waititi crearon uno de los programas de televisión más importantes jamás realizados. Le dieron al mundo una representación completamente única, original y honesta de los pueblos nativos, una que nunca antes se había visto en televisión o cine”, destacaron.

Por lo demás, no se trata de una ficción desconocida, fue elogiada por medios como The New York Times y Rolling Stone, y fue nominada a un sinfín de ceremonias de premiación.

En 2022, el American Film Institute, reputada entidad que año a año corona lo mejor del cine y la TV, situó a la creación de Harjo en el top 10 de las mejores series del año. En ese listado también aparecieron otros emblemas como “Better Call Saul”, “Severance” y la primera temporada de “The Bear”.