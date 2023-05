“Me enviaba desnudos”: modelo de OnlyFans expone a Gerard Piqué y sus intentos de infidelidad

Después de la mediática separación de Gerard Piqué y Shakira, una modelo brasileña reveló que el español le escribía cuando aún estaba con la cantante.

Se trata de Suzy Cortez, una influencer con más de 72 mil seguidores en Instagram y dos veces ganadora del concurso de Miss Bum Bum. Licenciada en derecho, Suzy también incursiona en el mundo del contenido para adultos con su perfil en OnlyFans.

A pesar de esto, ha sido respetuosa con las relaciones de otros, como lo demostró al rechazar los avances del jugador de fútbol español Gerard Piqué por “respeto a Shakira”.

“Una falta de respeto”

En una entrevista con La Razón, Suzy Cortez relató que era amiga de Sandro Rosell, el antiguo presidente del Barcelona, y que de esa forma Piqué consiguió su número en 2016. “Me mandaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciéndome que estaba celoso de mis tributos a Messi”, dijo la brasileña fanática del fútbol.

Suzy confesó que los mensajes no pararon hasta 2018. Pero no solo le mandaba mensajes. “Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Yo le decía: ‘oye, estás casado. Respeta a tu familia’”

Pese a que en ese entonces el español seguía con Shakira, él nunca le habló de ella. “Nunca me mencionó nada de ella, solo le importaba yo. Al principio pensé que él era simpático, pero luego me pareció raro que alguien casado quisiera saber tanto de mí y esa obsesión que tenía por querer conocerme”.

Después de contar su versión de los hechos, la brasileña le dedicó unas palabras a Shakira. “Que sea fuerte y siga viviendo su vida con sus maravillosos hijos. Ella es joven y hermosa, y aún tendrá muchos amores en su vida. Y lo principal que le digo es que tenga mucho cuidado”, finalizó.