Hasbulla es liberado de la cárcel a un día de su encierro: quedó bajo arresto domiciliario

Hasbulla, sensación e ícono de Internet, fue detenido recientemente en su ciudad natal de Dagestan en Rusia. El influencer y sus amigos fueron detenidos por infracciones de tráfico al interfirir con otros conductores.

Según MARCA, el grupo bloqueó una calle para hacer donuts con sus vehículos, para celebrar la boda de un amigo. Sin embargo, esto no impidió que fueran detenidos por la policía local

El mismo Hasbulla actualizó su estado a través de Twitter, donde escribió: “Buenos días, en libertad bajo fianza y arresto domiciliario!”.

Gm☕️☀️ Bailed out on house arrest💪🏽 pic.twitter.com/TbClO2YmYu — Hasbulla (@Hasbulla_NFT) May 9, 2023

El influencer ruso dejó algunos comentarios en los que explica qué ocurrió exactamente y cuánto lamenta lo sucedido. Sin embargo, Hasbulla quiso dejar claro que él no conducía ninguno de los coches implicados en el incidente.

Esto es lo que escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Decidimos darle un poco de bombo… esto no volverá a ocurrir, pedimos disculpas. Jugamos un poco y tuvimos que responder por ello. No era mi coche y yo no estaba al volante”.

Video of the traffic incident that reportedly led to Hasbulla’s arrest. pic.twitter.com/E29RGwHYve — Hasbulla 🐐 (@HasbullaHive) May 8, 2023

¿Quién es Hasbulla?

Hasbulla se convirtió en un fenómeno viral en los últimos años, protagonizando miles de memes en redes sociales. El ruso de 20 años padece de deficiencia de la hormona del crecimiento, un trastorno genético que se produce cuando la glándula pituitaria, encargada de producir la mayoría de las hormonas, no produce niveles suficientes de la hormona del crecimiento, o GH para abreviar.

Como resultado, tiene la apariencia de un niño, pero nada de inocencia.