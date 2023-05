Acusan que participante de “Qué dice Chile” tiene millonaria deuda de pensión alimenticia: “¿Irá a pagar con ese premio?”

Las redes sociales fueron testigos de una curiosa polémica el pasado viernes, después del nuevo capítulo de Qué dice Chile. Resulta que uno de los concursantes del programa, Fabián del grupo “Los Rioseco”, fue funado públicamente por su ex pareja a través de Twitter, acusándolo de deber una millonaria cifra por pensión alimenticia.

La mujer escribió: “Mi ex, que debe 18 millones de pesos de pensión alimenticia, abandonó hace 12 años a los niños, está participando en un programa de televisión. ¿Irá a pagar pensión con ese premio?”, de forma irónica.

A pesar de las críticas recibidas en redes sociales, el equipo de Fabián perdió el episodio contra “Los Soto”, por lo que se fue sin ningún peso.

Papito corazón

La ex pareja de Fabián lamentó que, a pesar de haber intentado resolver la situación por vías legales, no han obtenido resultados. “Yo creo que ni se acordaba de mí, o simplemente creía que después de tantos años sin saber de mí no iba a hacer comentario alguno, por reserva o pudor o miedo”, dijo.

La deuda corresponde a los tres hijos en común que tienen, dos de los cuales están en la universidad y otro es menor de edad, y se mantiene vigente desde hace 12 años.

A la vez, la mujer afirmó que Fabián no trabaja en el sistema y no ha hecho nada para pagar la pensión alimenticia adeudada. Además, destacó que Fabián se encuentra en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.