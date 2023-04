Tiktoker chileno se hace viral tras comprar comida para 5 meses con 100 mil pesos en Argentina

Argentina lleva mucho tiempo en una complicada crisis económica. Una que ha devaluado gravemente su moneda y que ha hecho que el dólar suba notoriamente su valor y se implementen políticas radicales. Y ante este presente, diferentes chilenos han aprovechado para comprar barato en el país vecino.

Como fue el caso de Juan Pablo González, más conocido en Tiktok como Soy el Jota. “Son cinco kilos y voy a llevar cinco kilos con la Cami, ¿por? Plata chilena, 100 lucas. Compramos muchas hueás. 40 paquetes de tallarines (…) Terminamos de comprar, todo eso“, comentó el joven en un video en el que venía de Argentina.

“Literal, nos bajamos, nos preguntó el caballero ‘qué traíamos’, tenemos todo ordenado. ‘En esta parte tenemos los bolsos, con comida, y atrás el portamaletas, comida’. ‘Ah, ya ciérrenlo nomás’, y ni siquiera lo miró. Real, pasamos todo a Chile (…) Nos vamos con nuestra comida y para la casa“, añadió.

“Está súper conveniente el cambio”

Más adelanto, en conversación con Radio con vos, Juan Pablo González entregó más detalles. “Llevo ya cinco viajes desde Temuco a Neuquén. La distancia será seis horas, aproximadamente. Y claro, buena ruta, todo pavimentado. Siempre viajo desde Temuco a Neuquén, tengo amigos y familia. Y se me ocurrió esto“, contó.

“Para nosotros está súper conveniente el cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, o sea, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios“, complementó.

Finalmente, el tiktoker Soy el Jota, señaló que “hicimos en el supermercado una compra de $100 mil, que nos sirve para cinco o seis meses. Y con $100 mil acá tú compras para quizás dos semanas“.