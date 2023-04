Mucho más cómoda: Karol G protagoniza nueva campaña de moda al natural tras criticar revista que la editó

¡La Bichota volvió con todo! La cantante colombiana, Karol G protagonizó una nueva campaña para la revista española Loewe mucho más cómoda y natural. Esto, luego de que la artista denunciara que la revista GQ publicó una portada con fotos extremadamente photoshopeadas.

En ese momento, la intérprete manifestó a través de cuenta de Instagram que la producción de GB lanzó “una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Ahora, la cantante urbana publicó a través de la misma red social una sesión de fotos con la revista Loewe. En las imágenes Karol G se ve contenta y sensual modelando prendas y accesorios de lujo.

“La última entrega de la colección anual de verano es un homenaje a la capacidad única de Ibiza para combinar música y energías creativas en un estilo de vida relajado que lo abarca todo”, escribió Loewe al presentar la portada.

Además, de los buenos comentarios de parte de la Bichota, una serie de usuarios expresaron sus reacciones. “Mamasita“, “Sin Photoshop!! Ella es así como en GQ 😍”, escribieron algunos internautas.

