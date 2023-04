“¿Pasa esto?”: Drake Bell comparte peculiar mensaje tras su hallazgo con vida

En la madrugada de este jueves se dio a conocer que el actor estadounidense, Drake Bell, se encontraba extraviado. Sin embargo, hace algunas horas fue hallado con vida y compartió un llamativo mensaje.

El Departamento de Policía de Daytona Beach había informado el extravío: “Se le considera desaparecido y en peligro”, causando preocupación en distintas figuras del cine.

Pero momentos después de su hallazgo, el actor se refirió al hecho en su cuenta de Twitter: “¿Dejas tu teléfono en el carro, no contestas por la noche y pasa esto?”, tomando con humor lo ocurrido.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂

— DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023