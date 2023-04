Meghan Markle no asistirá a la coronación del Rey Carlos III: culpan a Kate Middleton

Un informante de la realeza asegura que Kate Middleton ayudó personalmente a impedir que Meghan Markle asistiera a la coronación del rey Carlos III el próximo 6 de mayo.

Tom Bower, un aclamado periodista y biógrafo real, sugirió que la duquesa de Sussex podría haber asistido a la coronación, pero fue bloqueada por la Princesa de Gales.

“Todos debemos estar agradecidos de que Kate, al final creo, impidió que Meghan viniera, y dijo que ‘no la tendría allí bajo ninguna circunstancia’“, reveló Bower, quién además escribió el libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors.

Además, señaló que si la actriz hubiera asistido a la ceremonia, se habría tenido que sentar en el fondo y no junto a la familia real.

Desde que se confirmó que el príncipe Harry y Meghan fueron invitados a la coronación, hubo bastante especulación sobre si asistirían. Pero este miércoles el Palacio de Buckingham anunció que estaba “encantado de confirmar” que Harry, el duque de Sussex asistirá al servicio oficial en la Abadía de Westminster.

Esta será la primera vez que Harry se reunirá con su familia desde el funeral de la difunta Reina el pasado septiembre. Pero también será la primera vez que se encontrará cara a cara con su padre y su hermano desde que los atacó en sus explosivas memorias, Spare, en enero.

La enemistad entre Kate y Meghan

Las declaraciones de Bower hacen eco de la reciente revelación de que Kate estuvo muy incómoda realizando un paseo junto a su distanciada cuñada tras la muerte de la Reina Isabel II.

“Catherine admitió más tarde a un alto miembro de la realeza que, tal era el mal rollo entre las dos parejas, que el paseo conjunto fue una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer“, escribió un veterano corresponsal real.

La experta en realeza Elloise Parker también cree que la Princesa de Gales se siente “aliviada” de no tener que encontrarse con la Duquesa de Sussex durante la coronación.

“Creo que William y Kate sentirán cierto alivio al saber que Meghan no asistirá a la coronación; simplemente porque se pondrá menos énfasis en ellos, en quién mira a dónde, quién lee los labios, qué pasa entre ellos”, dijo Parker a Entertainment Tonight el miércoles.

“Todo se va a mantener firmemente en secreto y creo que para Kate, el hecho de que Meghan no asista, le ayuda a mantenerlo así”.