“A Knight of the Seven Kingdoms”: el universo de ‘Game of Thrones’ sigue expandiéndose con un nuevo spin-off

HBO anunció este miércoles que ordenó la creación de una nueva precuela de Game of Thrones. Titulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, la serie llevará a la pantalla a dos conocidos personajes de George R.R. Martin, Ser Duncan y Egg.

Basada en la serie de novelas Tales of Dunk and Egg, la serie está ambientada un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones y se centra en “dos héroes improbables” en sus aventuras en Westeros: “un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg”.

“Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”, lee la sinopsis.

La serie de novelas, que comenzó a publicarse en 1998 y tiene tres entregas, es un spinoff mucho más ligero y cómico que la gigantesca epopeya fantástica Una canción de hielo y fuego.

La noticia del spinoff de A Knight of the Seven Kingdoms llega un día después de que se anunciara el inicio de la producción de la segunda temporada de House of the Dragon.

Martin escribirá el guion de la serie, junto con Ira Parker, guionista de House of the Dragon. Aún no se ha anunciado el reparto de la serie.