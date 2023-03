“Es uno de los mejores días de mi vida”: Pailita comenta su participación en la despedida de Esteban Paredes

Pailita fue uno de los artistas que se presentaron en el mega evento de despedida de Esteban Paredes. Pero el artista no solo participó con su música, sino que también jugó en el partido del Team Paredes y sus amigos.

Durante el partido, Pailita se perdió un gol y recibió un patadón de parte de Arturo Sanhueza, pero de todas formas fue un sueño cumplido.

“Hice de todo, faltó el gol nomás, pero bueno, son cosas del fútbol. Me pegaron un chuletazo pero está bien. Yo le dije antes ‘oye no me vas a estar cortando en el partido’. Y me cortó”, dijo el cantante en exclusiva a ADN. De todas formas, aseguró que no le dolió el golpe.

Leer también El último adiós de Esteban Paredes en el Monumental: “Gracias totales, los llevaré siempre en mi corazón” River Plate remonta y vence a Universidad de Chile en guerra de goles en Argentina

“Agradecido de todo el equipo, de Esteban y sus amigos que nos trataron de pana y todos lo pasamos pulento. Te juro que estoy flipando, no puedo creer todavía que haya jugado con todos. Aparte con estadio lleno, el Monumental, yo creo que es el sueño de cada fanático, de cada futbolista, así que hoy día cumplí un sueño y estoy súper feliz”, añadió el artista.

“Es uno de los mejores días de mi vida. De verdad que nunca pensé que me iba a dar esta oportunidad. Él me llamó por teléfono y me dijo ‘oye mi despedida es tal día, y yo quiero que estés ahí cantando'”, aregó Pailita, quien no dudó en preguntarle al astro del fútbol chileno si había alguna posibilidad de que pudiera jugar con ellos.

🎥 | Las Palabras de Pailita luego de jugar en el ‘Estadio Monumental’ para el ‘Team Paredes’. ❤️ pic.twitter.com/Yy3TRfTeSc — Pailita Data (@pailitadata) March 25, 2023

“Me dio el espacio para poder jugar y todo, así que súper agradecido de él. Somos súper amigos, de verdad que se lo agradezco mucho y que le siga yendo hermoso lo largo de su vida”, concluyó.

Revisa la entrevista a continuación: