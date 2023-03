¿Alerta de nueva pareja? Pillan a Harry Styles besándose con Emily Ratajkowski en Tokio

Parece que Harry Styles ya superó su romance con Olivia Wilde, ya que fue visto besando apasionadamente a Emily Ratajkowski en las calles de Tokio.

La pareja fue vista esta semana en Japón, donde Harry, de 29 años, está realizando varios conciertos actualmente como parte de su gira mundial Love On Tour.

Según reportaron varios medios, el ex One Direction está soltero desde noviembre del año pasado después de que él y la actriz se dieran cuenta de que tenían “diferentes prioridades que los mantienen separados”. Ella estaba centrada en sus hijos y en la crianza compartida con Jason Sudeikis, mientras que Harry sigue llenando estadios en todo el mundo.

Por su parte, la modelo y actriz estadounidense Emily, de 31 años, le pidió el divorcio a su ex marido, el productor de cine Sebastian Bear-McClard, en septiembre de 2022.

Aunque afirman que siguen siendo “buenos amigos”, el mes pasado se informó de que la estrella pop había pasado página con una misteriosa mujer.

Una fuente dijo a The Mirror en ese momento: “Harry está viendo a alguien. Está haciendo todo lo posible para mantener su identidad en secreto después del circo que rodea su relación con Olivia. Pero todos sus allegados conocen su romance. Aunque es pronto, las cosas parecen ir bien”.

Olivia y Harry rompieron en noviembre del año pasado, poco después del estreno de su película Don’t Worry Darling, después de dos años juntos.

