Hombre de 102 años se divorció a los 99: “Se me pasaron todos los males”

Mauricio, un hombre argentino de 102 años, cuenta que desde que se divorció de su segunda esposa se siente mucho mejor. Separarse no es algo poco común en estos tiempos, pero el caso de Mauricio es bastante inusual, ya que se separó de su esposa a los 99 años.

En una entrevista con el programa de televisión Nosotros a la mañana, el anciano habló sobre su divorcio, lo que lo convirtió en uno de los hombres más longevos del mundo en hacerlo.

“Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día“, dijo durante la entrevista en el programa televisivo. Sin embargo, después del divorcio, se sintió mucho mejor y afirmó que todos sus males desaparecieron.

“A los dos o tres meses, se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce”, expresó.

Cuando se le preguntó sobre las claves para vivir tantos años, Mauricio enfatizó la importancia del amor y de no tener odios. Además, compartió una cita de un poema que es su guía para vivir muchos años: “Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga, cultivo, cultivo una rosa blanca”.

¿El hombre más viejo en divorciarse?

Aunque en el programa afirmaron que a sus 102 años Mauricio entró en el Libro Guinness de los Récords por ser el hombre más longevo en divorciarse, hay algunas discusiones ya que el récord oficial lo ostenta Harry Bidwell, un hombre inglés que se divorció a los 101 años en East Sussex, Reino Unido, el 21 de noviembre de 1980.