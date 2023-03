Robert Pattinson podría venir a Chile para el show de su novia en Lollapalooza 2023

Robert Pattinson, la estrella de The Batman y Crepúsculo está en Argentina acompañando a su novia, la cantante, actriz y modelo Suki Waterhouse.

Varios fanáticos y paparazzi reportaron que el intérprete de Edward Cullen paseó por algunos lugares en Palermo (Buenos Aires), deteniéndose a comer en una pizzería.

Su novia, que también es inglesa, se presentó en el Lollapalooza Argentina este viernes y cantará en la edición chilena del festival este sábado 18, por lo que probablemente que el actor también visitará nuestro país.

Suki Waterhouse and Robert Pattinson after her show at Lollapalooza Argentina today! pic.twitter.com/mRHXeDIcVi

— suki waterhouse archive (@bestsukiw) March 17, 2023